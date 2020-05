DIRETTA/ Borussia Dortmund Bayern (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

Pubblicità

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BAYERN (0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Finalmente la diretta di Borussia Dortmund Bayern sta per cominciare. Come abbiamo già detto la corsa al Meisterschale riguarda nell’immediato queste due squadre, ma vanno considerate almeno due rivali che stanno spingendo fortissimo da dietro. Il Lipsia, che è stato anche capolista di questo campionato, si era staccato ma ora sta tornando prepotentemente in auge, tanto che una sconfitta dei gialloneri oggi può portare all’aggancio a quota 57 punti, che sarebbe comunque un -7 dal Bayern. La squadra controllata dalla Red Bull deve necessariamente tifare per un successo del Dortmund, per avere maggiori chance di titolo; così il Bayer Leverkusen, che dalla ripresa ha vinto due volte in trasferta e sabato, grazie al colpo di Monchengladbach, ha ottenuto il sorpasso prendendosi il quarto posto, in zona Champions League e ad un punto dal Lipsia. Uno scivolone della capolista oggi potrebbe significare un favoloso finale di stagione, con quattro avversarie a contendersi la vittoria del campionato; tuttavia il match point virtuale è sui piedi dei ragazzi di Hans-Dieter Flick, che espugnando il Signal Iduna Park volerebbero idealmente verso l’ottavo Meisterschale consecutivo. Dunque adesso mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: ecco le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund Bayern, la partita prende il via! BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney, Dahoud, Raphael Guerreiro; Brandt, Haaland, T. Hazard. Allenatore: Lucien Favre BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Pavard, J. Boateng, Alaba, A. Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, T. Muller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Bayern verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201 del vostro decoder) o Sky Sport Football (numero 203). Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore sarà comunque garantito il consueto servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ORARIO E PRESENTAZIONE

Borussia Dortmund Bayern, in programma alle ore 18:30 di martedì 26 maggio, rappresenta il piatto forte nella 28^ giornata della Bundesliga 2019-2020: unico campionato europeo a essere ripreso dopo la sosta forzata per la pandemia da Coronavirus, quello tedesco si potrebbe idealmente risolvere in questo turno infrasettimanale. Il big match del Signal Iduna Park mette a confronto i gialloneri, reduci dal prezioso successo di Wolfsburg, e i bavaresi che schiantando l’Eintracht hanno confermato il loro primo posto in classifica; sono 4 i punti di vantaggio per la banda di Hans-Dieter Flick sull’avversaria di oggi. E’ dunque chiaro che una vittoria del Borussia Dortmund riaprirebbe tutto il discorso portando ad una sola lunghezza i gialloneri; viceversa il Bayern ha la grande possibilità di volare a +7 uccidendo virtualmente il campionato (mancherebbero poi solo 6 giornate) e tutto sommato alla capolista potrebbe stare bene anche il pareggio. Attenzione comunque a quello che può succedere nelle retrovie: Lipsia e Bayer Leverkusen potrebbero ancora inserirsi nella corsa, in particolare le Aspirine appaiono in gran forma. Aspettando dunque il calcio d’inizio della partita, vediamo subito in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco nell’analisi delle probabili formazioni di Borussia Dortmund Bayern.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BAYERN

Grande attesa per la diretta di Borussia Dortmund Bayern: Lucien Favre potrebbe confermare gran parte dell’undici che ha vinto a Wolfsburg, dunque uno schema con una difesa a tre nella quale capitan Piszczek, Akanji e Hummels si dispongono davanti al portiere svizzero Burki, e come sempre avanzano i due esterni che sono il fenomenale Hakimi e Raphael Guerreiro. Un punto di domanda a centrocampo, dove Emre Can cerca posto e potrebbe soffiarlo a Delaney affiancando così Dahoud; davanti invece Thorgan Hazard dovrebbe avere la maglia, rientra da titolare Jadon Sancho e chiaramente da prima punta si muoverà il norvegese Haaland. Conferme anche nel Bayern: Lucas Hernandez potrebbe giocare in difesa ma per il momento sono Jerome Boateng e Alaba a essere favoriti, il francese ha una chance di prendersi la maglia in mezzo con Alaba spostato a sinistra in luogo di Alphonso Davies. Neuer in porta e Pavard a destra completano la difesa, poi avremo Goretzka a fare coppia con Kimmich nella cerniera mediana mentre sulla trequarti ci prova Gnabry, che appare in vantaggio su Coman nella staffetta esterna. Perisic verso la conferma, così come Thomas Muller che in questo senso sarà ancora una volta il partner di Robert Lewandowski, partendo alle spalle del polacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per un pronostico su Borussia Dortmund Bayern assegnano agli ospiti il favore sulla carta: vale infatti 1,85 volte la somma messa sul piatto l’eventualità del segno 1, che regola la vittoria esterna. Il segno 1 per il successo dei gialloneri vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,60 volte la vostra puntata mentre il segno X, sul quale scommettere per il pareggio, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la giocata con questo bookmaker.



