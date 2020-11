Diretta Borussia Dortmund Bruges/ Streaming tv: tedeschi favoriti (Champions League)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND: OCCHIO AD HAALAND!

Borussia Dortmund Bruges, in diretta dal Westfalen Stadion della città tedesca alle ore 21.00 di stasera, martedì 24 novembre, si gioca per la quarta giornata del girone F di Champions League 2020-2021, che interessa naturalmente molto da vicino la Lazio. Diciamo subito che arriveremo alla diretta di Borussia Dortmund Bruges avendo i padroni di casa gialloneri tedeschi nei panni dei grandi favoriti per la vittoria, dopo il netto successo già ottenuto in Belgio nella partita d’andata. Il Borussia Dortmund dunque ha saputo rialzarsi molto bene dopo la sconfitta al debutto contro la Lazio e – se dovesse ottenere stasera la terza vittoria consecutiva – potrebbe ipotecare già stasera un posto negli ottavi di finale. Attenzione però a un Bruges che finora ha fatto comunque abbastanza bene e ha infatti quattro punti in classifica: per i belgi a Dortmund sarà un’impresa molto difficile, ma giocheranno con la serenità di chi non ha nulla da perdere e potrebbe invece cullare un grande sogno nel caso di un colpaccio.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BRUGES IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Borussia Dortmund Bruges sarà disponibile soltanto agli abbonati ai canali sportivi della televisione satellitare Sky, che dunque la potranno seguire attraverso il loro decoder ma anche, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND BRUGES

Per le probabili formazioni di Borussia Dortmund Bruges, i padroni di casa allenati da Favre dovrebbero schierarsi con un modulo 4-2-3-1: in porta Burki, protetto da una linea difensiva a quattro nella quale i titolari dovrebbero essere Meunier, Akanji, Hummels e Guerriero; in mediana un compito importante sarà affidato alla coppia formata da Bellingham e Witsel, nel reparto offensivo spazio invece soprattutto alla gioventù che caratterizza il Borussia Dortmund, con Sancho, Reus e Reyna sulla linea della trequarti in appoggio al bomber Haaland. La risposta del Bruges allenato da Clement dovrebbe invece proporci un modulo 3-5-2, con questi possibili titolari: Mignolet in porta; Clinton Mata, Kossounuo e Ricca nella difesa a tre; folta linea di centrocampo a cinque composta da Diatta, Ritz, De Ketelaere, Vanaken e Vormer; infine Dennis e Krmencik favoriti per comporre la coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Borussia Dortmund Bruges in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Tedeschi nettamente favoriti: il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale a quota 6,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 10,00 volte la posta in palio in caso di successo del Bruges, per chi avrà creduto nel segno 2.



