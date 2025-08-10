Diretta Borussia Dortmund Juventus streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live per l’amichevole di lusso (oggi 10 agosto 2025)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND JUVENTUS (RISULTATO 0-1): INIZIO PRIMO TEMPO

Al via la diretta Borussia Dortmund Juventus. Subito cartellino giallo per Joao Mario: brutto fallo su Adeyemi, nettamente in ritardo. Altro fallo della Juventus. I tedeschi pressano alti con il Borussia Dortmund in gestione della palla. Si cerca tanto Guirassy.

David sbaglia la sponda con Hummels a Antov pronti a fermarlo. Vantaggio Juventus con Cambiaso che buca Kobel sul cross puntuale di Kalulu. Vantaggio Juventus con la partita che si sblocca dopo 15 minuti. (Marco Genduso)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND JUVENTUS (RISULTATO 0-0): COMINCIA L’AMICHEVOLE!

Abbiamo accennato ai grandi precedenti storici, gli ultimi minuti prima della diretta Borussia Dortmund Juventus sono quindi dedicati alle statistiche. Si contano la bellezza di nove partite ufficiali, negli anni Novanta fu una sfida mitica, con alterne vicende. La Juventus dominò la doppia finale di Coppa Uefa nel 1993, vincendo per 1-3 all’andata a Dortmund e per 3-0 al ritorno a Torino. Favorevole ai bianconeri anche l’esito della semifinale sempre di Coppa Uefa nel 1995, vincendo per 1-2 al ritorno in Germania dopo che il Borussia era riuscito a pareggiare per 2-2 a Torino.

La rivincita dei gialloneri sarebbe d’altronde arrivata nell’occasione più importante di tutte: il 3-1 nella finale di Champions League del 1997. In anni più recenti spicca il ricordo degli ottavi della Champions 2015, con la Juventus che passò il turno grazie a una splendida doppia vittoria, per un bilancio di sei successi, un pareggio e due sconfitte in nove partite. Stavolta sarà solamente un’amichevole, ma sarà comunque piacevole seguire la diretta Borussia Dortmund Juventus! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND JUVENTUS: SUPER AMICHEVOLE IN GERMANIA

L’appuntamento è di quelli che attira l’attenzione di tutti anche in estate: è un’amichevole ma fino a un certo punto, perché la diretta Borussia Dortmund Juventus accenderà molti ricordi e perché sarà un test fondamentale per entrambe verso la nuova stagione, al Westalen Stadion della città tedesca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 agosto 2025.

Il salto di qualità è notevole rispetto alla precedente amichevole della Juventus di Igor Tudor, che in realtà non aveva cominciato benissimo a causa di un pareggio per 2-2 contro la Reggiana, squadra di Serie B. Ecco allora che, al di là del risultato, otto giorni più tardi si chiederanno sicuramente progressi ai bianconeri, perché ormai il campionato è vicino.

Le condizioni dovrebbero essere abbastanza simili, considerando che pure il Borussia Dortmund è reduce dall’esperienza al Mondiale per Club e di conseguenza ha avuto una preparazione estiva iniziata un po’ più tardi del solito. Per i tedeschi ci sarà la spinta del pubblico, un esame quindi anche di personalità per la Juventus.

Insomma, questo sarà uno di quegli appuntamenti del calcio estivo che ha valore quasi quanto una partita ufficiale: sperando che lo spettacolo e il divertimento siano all’altezza delle grandi aspettative della figlia, ci prepariamo a passare una piacevole domenica pomeriggio in compagnia della diretta Borussia Dortmund Juventus…

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND JUVENTUS IN STREAMING VIDEO TV

Doppia opzione per la diretta Borussia Dortmund Juventus in tv: in chiaro per tutti sul Nove, opzione quindi davvero comoda per tutti i tifosi, ma non dimentichiamo che la diretta streaming video per questa amichevole tedesca sarà anche su Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND JUVENTUS

Naturalmente siamo curiosi di scoprire anche le probabili formazioni per la diretta Borussia Dortmund Juventus. Cominciando dai gialloneri di casa, mister Niko Kovac dovrebbe schierare il Borussia Dortmund con il 3-4-2-1: in porta Kobel; la difesa con Mané, Anton e Bensebaini; a centrocampo Ryerson apre il reparto a quattro con Gross, Sabitzer e Svensson; sulla trequarti d’attacco Beier e Bellingham in appoggio al centravanti, che è Guirassy.

La sfida tattica potrebbe essere speculare, ipotizzando che pure Igor Tudor per la Juventus oggi pomeriggio a Dortmund possa scegliere il modulo 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali con Kalulu, Bremer e Kelly nella retroguardia a tre; il nuovo acquisto Joao Mario invece apre la mediana che prevederà anche Locatelli, Thuram e dall’altra parte Cambiaso; sulla trequarti Conceiçao e Yildiz; davanti l’altro nuovo acquisto, la punta canadese David.