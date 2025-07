Diretta Borussia Dortmund Monterrey streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato dell'ultimo ottavo al Mondiale per Club 2025.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND MONTERREY: L’ULTIMO OTTAVO!

La diretta Borussia Dortmund Monterrey ci fa compagnia a partire dalle ore 3:00 (italiane) di mercoledì 2 luglio, alla Mercedes Benz Arena di Atlanta si gioca l’ultimo ottavo di finale al Mondiale per Club 2025 e dunque siamo pronti a scoprire l’intero tabellone dei quarti di finale che inizieranno tra due giorni.

DIRETTA/ Real Madrid Juventus (risultato finale 1-0): si supera Di Gregorio ma non basta! (1 luglio)

A questa partita le due squadre sono arrivate convincendo ma anche con qualche punto oscuro: il Borussia Dortmund, reduce da una stagione sfiancante con bellissima rimonta in Bundesliga, ha battuto 1-0 lo Ulsan Hyundai per prendersi il primo posto del girone, a rischio già con il successo di misura sul Mamelodi.

Il Monterrey se vogliamo ha convinto di più perché, al netto del 4-0 agli Urawa Reds per qualificarsi agli ottavi, aveva già fermato sul pareggio sia l’Inter che il River Plate, e adesso sogna un altro risultato di grande prestigio per proseguire la corsa.

Probabili formazioni Borussia Dortmund Monterrey/ Quote: scelte definite! (Mondiale per Club 2025, 2 luglio)

Scopriremo presto se la squadra messicana riuscirà nell’intento o se il pronostico sarà rispettato, intanto alla diretta Borussia Dortmund Monterrey manca ancora un po’ di tempo e possiamo sfruttarlo leggendo tra le scelte dei due allenatori per questa partita, analizzando insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE BORUSSIA DORTMUND MONTERREY

Potrete seguire la diretta Borussia Dortmund Monterrey solo se abbonati alla piattaforma DAZN, dunque unicamente in diretta streaming video non essendo prevista una trasmissione in tv.

Risultati Mondiale per club 2025/ Inter eliminata! Diretta gol live score (oggi lunedì 30 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MONTERREY

Per la diretta Borussia Dortmund Monterrey entrambi gli allenatori si dovrebbero affidare alle loro squadre migliori: Niko Kovac gioca con un 3-4-2-1 nel quale sono confermati sia Adeyemi che Guirassy, mentre potrebbe arrivare il ritorno come titolari di Sabitzer e Brandt che sono partiti dalla panchina contro lo Ulsan Hyundai e, di conseguenza, a rimanere fuori questa volta potrebbero essere Nmecha e Jobe Bellingham, entrambi diffidati, il punto fermo nella formazione giallonera rimane Svensson a sinistra con Yan Couto a destra, poi difesa Ryerson-Anton-Bensebaini a protezione di Kobel.

Nel Monterrey Domènec Torrent potrebbe tornare al 4-2-3-1: in questo caso tornerebbero dal primo minuto i grandi esclusi della partita contro gli Urawa Reds, in particolar modo Sergio Canales e Ocampos ma probabilmente anche Oliver Torres in mezzo al campo, con Corona e Berterame ovviamente sempre titolari. In difesa Sergio Ramos è signore e padrone, Arteaga dovrebbe tornare a occuparsi della fascina sinistra come terzino, conferma per Deossa nel settore nevralgico del campo e Andrada sarà come sempre il portiere; Medina l’altro centrale in difesa, Chavez invece correrà sulla destra.

QUOTE E PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND MONTERREY

Le quote che ci accompagnano nella diretta Borussia Dortmund Monterrey ci dicono di un valore pari a 1,63 volte la giocata sul segno 1, quindi la squadra tedesca è quella favorita e non di poco, perché il segno 2 sul successo del Monterrey vi farebbe guadagnare 5,25 volte quanto messo sul piatto; infine abbiamo l’eventualità del pareggio che viene regolata dal segno X, in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita corrispondente a 3,90 volte la posta in palio.