DIRETTA/ Borussia Dortmund PSG video streaming tv: ci si era già visti nel girone… (1 maggio 2024)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSG: I TESTA A TESTA

Non ci sono moltissimi precedenti verso la diretta di Borussia Dortmund Psg, anche se naturalmente gli ultimi due fanno riferimento al girone di questa Champions League e dunque sono preziosi anche per cercare di capire cosa potrebbe succedere nella semifinale che ci attende fra stasera e settimana prossima. Ricordiamo allora che il 19 settembre scorso al Parco dei Principi vinse per 2-0 il Psg padrone di casa, grazie al gol di Mbappé su rigore al 49’ minuto e al raddoppio di Hakimi al 58’, mentre al Westfalen Stadion di Dortmund si giocò il 13 dicembre e in quel caso fu un pareggio per 1-1, con botta e risposta tra Adeyemi e Zaire-Emery nel giro di cinque minuti, cioè tra il 51’ e il 56’.

FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSG/ Quote, Hakimi è il grande ex (oggi mercoledì 1 maggio 2024)

Il precedente dunque sorride al Paris Saint Germain, che d’altronde aveva avuto la meglio anche negli ottavi del 2020, perdendo in realtà per 2-1 all’andata in Germania ma ribaltando poi la situazione con una vittoria casalinga per 2-0 al ritorno. Infine, bisogna ritornare all’autunno 2010 per i primi due confronti, nella fase a gironi ma di Europa League, che ci diedero un doppio pareggio con 1-1 all’andata a Dortmund e 0-0 invece nel match di ritorno, naturalmente giocato a Parigi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA ELIMINATO DALLA CHAMPIONS LEAGUE/ Decisiva l'inferiorità numerica col Psg (16 aprile 2024)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSG STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Borussia Dortmund PSG esistono due modi: collegarsi sulla piattaforma satellitare di Sky dove sarà possibile seguire il match previo l’acquisto del pacchetto Sport, con le medesime modalità, in secondo luogo, si potrà vedere anche su NowTv, facendo parte dell’ecosistema Sky.

BORUSSIA DORTMUND PSG: ECCO LA SECONDA SEMIFINALE!

Non prendete altri impegni perché stasera del 1 maggio 2024 ci sarà la diretta di Borussia Dortmund PSG, allo stadio Signal Iduna Park, il celebre Muro Giallo è pronto a spingere la squadra tedesca in questa sfida cruciale per l’andata delle semifinali di Champions League alle ore 21,00. I padroni di casa affrontano una sfida complicata contro la squadra più forte della Francia, il PSG, che conta su un attacco stellare e un campione come Kylian Mbappé.

PSG QUALIFICATO IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE/ Rimonta a Barcellona, è 1-4! (16 aprile 2024)

Ogni errore sarà decisivo in un match di questa importanza, e il Dortmund dovrà prestare particolare attenzione al pericolo numero uno: Mbappé, capace di fare la differenza in ogni momento con la sua velocità e le sue doti di finalizzazione.

BORUSSIA DORTMUND PSG: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo l’attenzione dalla diretta di Borussia Dortmund PSG alle probabili formazioni del match con la speranza di evidenziare i possibili canditati al premio di migliore in campo: Sancho sarà fondamentale per dare creatività alla fase offensiva dei gialloneri. L’inglese sembra rinato dopo il prestito in terra tedesca e può cambiare il corso della partita con le sue giocate imprevedibili e il suo dribbling eccezionale.

Luis Enrique invece non conta solo su Mbappé, ma anche su Dembélé, autore di una doppietta nella scorsa partita del campionato francese. La velocità e l’abilità nel dribbling di Dembélé possono rivelarsi letali per la difesa avversaria.

BORUSSIA DORTMUND PSG, LE QUOTE

Come di consueto osserviamo anche le quote della diretta di Borussia Dortmund PSG, grazie al bookmaker della Sisal: sul sito notiamo come il segno 1 sia leggermente sfavorito contro il 2: 2,75 la vittoria casalinga mentre 2,50 quella francese. Il segno X invece è stato messo a 3,4.











© RIPRODUZIONE RISERVATA