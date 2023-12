DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSG/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 5 (13 dicembre 2023)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSG: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Borussia Dortmund Psg, una partita che all’andata è stata vinta 2-0 dai transalpini e che in totale ha cinque precedenti: curiosamente anche il match precedente a quello di settembre era finito 2-0 per il Psg, era il ritorno degli ottavi e la squadra francese aveva ribaltato la sconfitta per 2-1 al Signal Iduna Park, qualificandosi per i quarti di Champions League. Per il Borussia Dortmund quel successo, firmato da una doppietta di Erling Haaland con in mezzo il temporaneo pareggio di Neymar, resta l’unico mai centrato contro i campioni di Francia; le prime due sfide sono terminate in parità, e parliamo quasi di un’altra epoca.

Era il girone di Europa League, nel 2010: quel Borussia Dortmund era allenato da Jurgen Klopp e avrebbe vinto due campionati consecutivi lanciandosi verso quella finale di Champions League giocata a Wembley contro il Bayern. Il Psg, affidato a Antoine Kombouaré, non era ancora quello delle spese folli e del dominio in Ligue 1. Al Westfalenstadion il match di andata era terminato 1-1: al gol del Borussia Dortmund segnato da Nuri Sahin, su rigore, aveva risposto Clément Chantome quando mancavano tre minuti al 90’, il ritorno del Parco dei Principi era invece terminato con il risultato di 2-2. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND PSG STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund PSG sarà garantita sui canali di Sky Sport in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video di Borussia Dortmund PSG, essa sarà garantita naturalmente tramite il servizio Sky Go, ma anche dalle piattaforme di Mediaset Infinity + e Now TV, sempre per i rispettivi abbonati.

BORUSSIA DORTMUND PSG: RISCHIO TRANSALPINO!

Borussia Dortmund PSG, in diretta naturalmente dal mitico Westfalen Stadion della città tedesca di Dortmund, si giocherà stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, con fischio d’inizio alle ore 21.00 per la sesta e ultima giornata del girone F di Champions League. La diretta di Borussia Dortmund PSG sarà di fondamentale importanza anche per i tifosi del Milan, che tiferanno per i padroni di casa tedeschi perché solo una vittoria del Borussia Dortmund potrebbe consentire ai rossoneri di restare in Champions League (ovviamente battendo il Newcastle), a discapito di un Paris Saint Germain che sarebbe così clamorosamente eliminato già nella fase a gironi.

Va detto che il PSG non sarebbe del tutto tranquillo nemmeno con un pareggio, che non basterebbe ai francesi se nell’altra partita vincesse il Newcastle, quindi è una situazione scomoda per un colosso d’Europa che ha però fatto un po’ troppa fatica in questo girone, che finora ha sancito un solo verdetto, cioè la qualificazione di un ottimo Borussia Dortmund, matematica dopo il colpaccio a San Siro. Per i tedeschi c’è ancora il primo posto da conquistare, per il quale ai gialloneri serve il pareggio: insomma, c’è in ballo davvero tanto, che cosa ci dirà l’attesa diretta di Borussia Dortmund PSG?

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND PSG

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Borussia Dortmund PSG. Per l’allenatore di casa Terzi ci sono problemi dovuti alle assenze di Ryerson e Sabitzer, per cui schieriamo il modulo 4-3-3 dei gialloneri con Kobel in porta, protetto dalla difesa a quattro formata da Meunier, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini; a centrocampo ecco Brandt, Emre Can ed Ozcan, mentre in attacco con Reus e il centravanti Fullkrug dovrebbe agire il giovane Bynoe-Gittens.

Nello speculare modulo 4-3-3 del PSG ecco Donnarumma in porta e davanti a lui Hakimi, Pereira, Marquinhos e Lucas Hernandez, per cui Skriniar rischia la panchina; a centrocampo ipotizziamo Soler, Ugarte e Vitinha, pur con l’alternativa naturalmente legata a Zaire-Emery; infine, in attacco per il Paris Saint Germain la soluzione più probabile è il tridente con Lee, Mbappé e Dembelé titolari, pur con Asensio e Solo Muani validissime alternative.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, diamo uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Borussia Dortmund PSG secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 1,85, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio e quindi segno X, infine una vittoria del Borussia Dortmund varrebbe 3,80 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.











