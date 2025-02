DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBONA: TEDESCHI FAVORITISSIMI

In teoria tutto potrebbe essere già deciso: la diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona si annuncia infatti come un ritorno dei playoff di Champions League nel quale i tedeschi sono favoritissimi per il passaggio del turno dopo avere vinto addirittura per 0-3 all’andata in trasferta in Portogallo. Scopriamo se tutto sarà davvero scontato a partire dalle ore 18.45 di stasera, mercoledì 19 febbraio 2025, dal momento che la partita al Westfalen Stadion sarà l’anticipo collocato già all’ora dell’aperitivo, forse una pura formalità per ratificare il passaggio agli ottavi dei vice-campioni d’Europa.

Otto giorni fa l’equilibrio durò un’ora, poi il gol di Guirassy aprì le porte al trionfo esterno dei gialloneri, con le successive reti di Groß e Adeyemi che adesso ci fanno parlare della diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona come di una partita che ragionevolmente non dovrebbe avere molto da dire. I lusitani hanno rallentato anche in campionato, dove dopo due pareggi consecutivi restano comunque primi; la Champions League è invece l’isola felice per un Borussia Dortmund che in Bundesliga è precipitato all’undicesimo posto con due sconfitte consecutive. Il momento non è il migliore per entrambe, ma lo 0-3 di partenza pesa come un macigno sulla diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona…

BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona in tv sarà un’esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, di conseguenza anche la diretta streaming video sarà offerta tramite i servizi di Sky Go oppure Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBONA

Con tre gol di vantaggio e il ritorno in casa, nei gialloneri ipotizziamo riposo nelle probabili formazioni della diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona per chi non è al top come ad esempio Bensebaini, ma anche per i diffidati, ai quali non far correre rischi inutili tranne magari Ryerson, che potrebbe giocare con Can, Schlotterbeck e Svensson nella difesa a quattro davanti a Kobel; ecco poi Sabitzer e Gross in mediana e il reparto offensivo che potrebbe prevedere Adeyemi, Brandt e Gittens sulla trequarti, alle spalle del centravanti Guirassy.

Per lo Sporting Lisbona invece nessun calcolo sui diffidati, ma ma purtroppo l’infermeria piuttosto affollata renderà ancora più difficile questa trasferta tedesca già così ardua. Possiamo comunque indicare Rui Silva in porta; davanti a lui i quattro difensori Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; nel cuore della mediana Hjulmand e João Simões; l’ala destra Geovany Quenda ad aprire il reparto offensivo con Francisco Trincão e dall’altra parte Araújo a sostegno della prima punta Gyökeres.

PRONOSTICO E QUOTE A TINTE GIALLONERE

Considerate le premesse, appare chiaro anche il pronostico nelle quote Snai per la diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona: il segno 1 parte favorito ed è proposto a 1,90, mentre sono molto simili le quotazioni in caso di pareggio (3,80) e per il successo dello Sporting, che varrebbe 3,70 volte la posta.