Diretta Borussia Dortmund Ulsan streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ULSAN: GIALLONERI PER GLI OTTAVI!

Con la diretta Borussia Dortmund Ulsan siamo all’ultima giornata nel girone F al Mondiale per Club 2025, naturalmente all’interno dei gruppi si gioca in contemporanea e al TLQ Stadium di Cincinnati, alle ore 21:00 di mercoledì 25 luglio, i gialloneri vano alla ricerca del pareggio che significherebbe ottavi di finale.

Diretta Mamelodi Fluminense/ Streaming video tv: tutto ancora aperto! (Mondiale per Club 2025, 25 giugno)

Dopo il pareggio all’esordio contro la Fluminense, il Borussia Dortmund ha faticato tantissimo per superare il Mamelodi Sundowns ma alla fine si è preso un preziosissimo 4-3; ora, visto il calendario, un punto sarebbe sufficiente per assicurarsi gli ottavi ma per il primo posto nel girone bisognerà vincere e sperare.

Risultati Mondiale per Club 2025, classifiche/ Diretta gol live score gironi E, F (3^ giornata, 25-26 giugno)

Lo Ulsan Hyundai invece è già eliminato: la squadra sudcoreana ha sempre perso, ma dopo il ko contro il Mamelodi ha sfiorato il colpo grosso contro la Fluminense, rimontandola e facendo sperare in una grande vittoria non arrivata.

Le motivazioni sono quindi maggiori per la squadra di Niko Kovac, già anche largamente favorita nella diretta Borussia Dortmund Ulsan; vedremo se il copione sarà rispettato, non prima di aver fatto una rapida incursione nelle scelte dei due allenatori per andare ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni.

Probabili formazioni Urawa Reds Monterrey/ Quote: scelte da definire! (Mondiale per Club 2025, 26 giugno)

COME VEDERE LA DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ULSAN IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Borussia Dortmund Ulsan non è tecnicamente disponibile, infatti la partita del Mondiale per Club 2025 si potrà seguire soltanto su DAZN in diretta streaming video, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ULSAN

Come sempre c’è incertezza sulle scelte di campo, anche per la diretta Borussia Dortmund Ulsan vale lo stesso discorso; possiamo dire che Kovac rispetto al match contro il Mamelodi possa proporre una difesa con Sule, Anton e Bensebaini davanti a Kobel cambiando magari a centrocampo, dove Sabitzer può tornare titolare insieme a Gross. Sulle corsie laterali ecco Ryerson che torna dal primo minuto con Svensson a sinistra; poi Jobe Bellingham potrebbe ancora avere la maglia, magari stavolta con Brandt o Adeyemi in appoggio a Guirassy che giocherebbe come centravanti.

Difficile leggere le mosse di Kim Pan-Gon per lo Ulsan Hyundai: ipotizziamo un 5-3-2 con Jo in porta, davanti a lui difesa formata da Kim Young-Gwon, Lee Jae-Ik e Trojak come centrali mentre a giostrare in qualità di terzini sarebbero Kang Sang-Woo a destra e Ludwigson a sinistra. A centrocampo si gioca dunque in tre: Bojanic dovrebbe essere il riferimento che si piazza davanti alla difesa, le due mezzali sarebbero Ko Seung-Beom e Lee Jin-Hyun (andato in gol contro la Fluminense) lasciando così davanti i due attaccanti, qui se la giocano Cariello e Heo Yool ma i favoriti a dire il vero restano Um Won-Sang e Erick Farias.

QUOTE E PRONOSTICO BORUSSIA DORTMUND ULSAN

Le quote che l’agenzia Snai ha posto sulla diretta Borussia Dortmund Ulsan indicano nei tedeschi i chiari favoriti, abbiamo infatti il segno 1 che vale 1,20 volte quanto messo sul piatto contro il valore di 12,00 volte la giocata a regolare il segno 2 per il successo della formazione sudcoreana. Per quanto riguarda il pareggio, identificato dal segno X, con questo bookmaker vi permetterebbe un guadagno che equivale a 6,25 volte l’importo investito sulla partita.