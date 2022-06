DIRETTA BOSNIA FINLANDIA/ Video streaming tv: una beffa per i balcanici all’andata

DIRETTA BOSNIA FINLANDIA: I TESTA A TESTA

Con la partita di andata dello scorso 4 giugno, i precedenti di Bosnia Finlandia sono diventati 6: il match disputato a Helsinki è terminato 1-1 con il pareggio di Smail Prevljak arrivato al 93’, ma anche la nazionale scandinava aveva segnato nel recupero – sia pure del primo tempo – con Teemu Pukki, su calcio di rigore. Il segno X comunque non ha spostato l’equilibrio nel testa a testa: anzi, adesso abbiamo due vittorie della Bosnia, due della Finlandia e due pareggi. Possiamo approfondire il discorso dicendo che la nazionale scandinava ha vinto in trasferta, cosa che invece ai balcanici non è ancora riuscita.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: rimonta per la Scozia!

Per trovare il successo esterno della Finlandia tra l’altro dobbiamo tornare soltanto a sette mesi fa, perché le due nazionali si erano affrontate nelle qualificazioni al Mondiale. Il 3-1 della nazionale di Markku Kanerva era arrivato con tre gol firmati da Marcus Forss, nel primo tempo, e poi Robin Lod e Daniel O’Shaughnessy nella ripresa; sullo 0-0 tra l’altro Ibrahim Sehic aveva parato un rigore a Teemu Pukki, ma alla Bosnia (a segno con Luka Menalo quando era già sotto di due reti) non era comunque bastato per ottenere un risultato positivo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Armenia Scozia (risultato 1-2) video streaming tv: Armstrong, doppietta!

DIRETTA BOSNIA FINLANDIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Finlandia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: la partita di Nations League fa parte di una Lega “minore” e solo quelle della Lega A (alcune di queste) sono fornite nel nostro Paese. Questo significa che non sarà possibile nemmeno avere a disposizione un servizio di diretta streaming video di Bosnia Finlandia; per le informazioni utili sul match consigliamo di consultare il sito ufficiale della federazione europea (www.uefa.com) così come le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account Facebook e Twitter.

DIRETTA/ Ucraina Irlanda video streaming tv: all'andata fu un blitz dei gialloblu

BOSNIA FINLANDIA: VALE IL PRIMATO!

Bosnia Finlandia, che è in diretta dallo Stadion Bilino Polje di Zenica, si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 giugno: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo 3 della Lega B, ovviamente in Nations League 2022-2023. È una partita che vale il primo posto e quindi la promozione, anche se il girone è del tutto equilibrato: la Bosnia ha battuto la Romania nell’ultima giornata e si è presa il comando della classifica, ma ha un solo punto di vantaggio sulla stessa Finlandia e il Montenegro con i rumeni a 2-, dunque già al termine di questo ultimo turno di giugno la situazione potrebbe essere capovolta.

La Finlandia contro la Romania ha perso, ma in trasferta; ha però battuto il Montenegro e all’andata nel match interno contro i balcanici è stata clamorosamente beffata, incassando il pareggio al 93’ minuto. Vedremo dunque cosa succederà in campo nella diretta di Bosnia Finlandia, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare un rapido excursus all’interno delle scelte che potrebbero essere operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme in maniera approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA FINLANDIA

Ivaylo Petev potrebbe affidarsi a un 4-4-2 classico per la diretta Bosnia Finlandia: rispetto all’ultima partita potrebbero tornare titolare Sanicanin in mezzo alla difesa, con Hadzikadunic a protezione di Sehic, e Civic che sarebbe il terzino sinistro, con la conferma di Susic sull’altro versante. Spazio poi a una mediana con Cimirot che può affiancare Pjanic, sugli esterni alti ecco pronti Gojak e Menalo candidato a sostituire Hotic; nel reparto offensivo da capire se giocherà ancora Dzeko, in alternativa il capitano potrebbe lasciare spazio a Demirovic con Prevljak che giocherebbe per Krunic, candidato ovviamente anche alla mediana.

La Finlandia di Markku Kanerva gioca con il consueto 5-3-2: Alho e Uronen sono i terzini che spingono raggiungendo anche il centrocampo, il terzetto centrale sarà formato da Richard Jensen, O’Shaughnessy e Vaisanen con Hradecky che può tornare in porta al posto di Joronen. Schuller e Glen Kamara saranno sempre i due mediani, mentre Nissila insidia Lod per la maglia di centrocampista più offensivo; davanti Pukki e Pohjanpalo devono guardarsi dalla concorrenza di Kallman, ma sembrano comunque favoriti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo anche a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Bosnia Finlandia, la partita che si gioca per la Nations League. il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale di casa ha un valore pari a 2,00 volte quanto messo sul piatto; il pareggio viene regolato dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 3,30 volte l’importo che avrete investito, infine il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 3,75 volte la giocata effettuata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA