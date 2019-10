Diretta Bosnia Finlandia/ Streaming video tv: ultima speranza balcanica

Bosnia Finlandia, che va in scena alle ore 18:00 di sabato 12 ottobre presso lo Stadion Bilino Poje di Zenica, è una partita valida per il gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020: siamo nella settima giornata ed entrambe le nazionali effettueranno ovviamente una seconda partita il prossimo martedì. Gli scandinavi sognano in grande: hanno già vinto 4 partite perdendo solo le due contro l’Italia, difendono il secondo posto e sanno che prendendosi un successo questa sera avrebbero quasi archiviato lo storico pass per la fase finale del torneo, confermando dunque la loro crescita. La Bosnia è staccata, ma ha due partite nelle quali potrebbe tornare sotto: intanto vincendo questo pomeriggio salirebbe a -2 dalla stessa Finlandia e poi potrebbe sperare di operare il sorpasso nelle prossime tre gare, sperando che nel frattempo l’Armenia (con cui ha perso a settembre) perda punti. Vediamo allora in che modo queste due nazionali si potrebbero disporre sul terreno di gioco di Zenica, valutandone le probabili formazioni mentre aspettiamo che prenda il via la diretta di Bosnia Finlandia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Finlandia non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: per questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili sulle due nazionali in campo potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della Federazione Europea (www.uefa.com) accedendo alla sezione specificamente dedicata alle qualificazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA FINLANDIA

Per Bosnia Finlandia i balcanici potrebbero essere in campo con il solito 4-2-3-1: i punti di riferimento restano il regista Besic, Pjanic che in nazionale gioca come trequartista e ovviamente Edin Dzeko, che sarà supportato da due esterni come Visca e Gojak. L’altro giocatore schierato in mediana dovrebbe essere Cimirot. In difesa, a protezione del portiere Sehic, dovremmo vedere Bicakcic al fianco di Zukanovic, con Todorovic e Kolasinac pronti a correre sulle corsie. La Finlandia si affida ad un 5-4-1 che in fase di possesso palla diventa una sorta di 3-4-3, con l’avanzamento degli esterni: Hradecky il portiere, Arajuuri, Toivio e Vaisanen i centrali difensivi mentre Granlund e Uronen partono come terzini, avendo davanti a loro due laterali alti che dovrebbero essere Lod e Lappalainen. In mezzo cerca spazio Kauko che lo contende a Schuller; verso la conferma Kamara, davanti naturalmente Teemu Pukki che sta facendo benissimo anche nel Norwich.

QUOTE E PRONOSTICO

Bosnia Finlandia è una partita che, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, parla in favore dei balcanici: non è comunque ampio il divario tra l’eventualità della loro vittoria (segno 1) che vale 2,15 volte la somma messa sul piatto e il segno 2 per il successo scandinavo, che vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,65 volte quanto puntato. L’ipotesi del pareggio è identificata dal segno X, e in questo caso andreste a guadagnare 3,05 volte l’ammontare della vostra giocata.



