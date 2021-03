Diretta Bosnia Francia/ Streaming video tv: Bleus favoriti ma… (qual. Mondiali)

DIRETTA BOSNIA FRANCIA: FRANCESI FAVORITI!

Bosnia Francia, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato allo stadio Grbavica della capitale bosniaca Sarajevo, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 31 marzo 2021, per la terza giornata del girone D della zona europea delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. In campo dunque i campioni del Mondo in carica, la diretta di Bosnia Francia sarà di conseguenza assai interessante, anche se nelle due precedenti uscite di questa finestra di marzo i Galletti non hanno impressionato molto, ottenendo un pareggio casalingo contro l’Ucraina e poi una vittoria per 0-2 in Kazakistan. Questo già basta per essere da soli al comando di un girone dove per il resto ci sono stati molti pareggi, ma Bosnia Francia si annuncia una trasferta assai insidiosa, nella quale i padroni di casa cercheranno l’impresa che potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo. Per il momento la Bosnia ha giocato una sola partita e l’ha pareggiata in Finlandia: nel contesto di un girone così equilibrato ogni dettaglio potrebbe fare la differenza, un’impresa contro la Francia avrebbe di conseguenza un valore enorme, anche dal punto di vista psicologico. Deschamps sfuggirà a questa minaccia?

DIRETTA BOSNIA FRANCIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Francia non sarà garantita in Italia e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Il principale riferimento per seguire la partita saranno dunque i siti Internet e i profili social della Fifa, della Uefa e delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA FRANCIA

Nelle probabili formazioni di Bosnia Francia possiamo indicare un modulo 4-3-3 per il c.t. dei padroni di casa Ivaylo Petev: Sehic è atteso titolare in porta; davanti a lui difesa a quattro composta da Todorovic, Hadzkadunic, Sanicanin e Civic; nel terzetto di centrocampo Gojak, Pjanic naturalmente in cabina di regia e Cimirot; infine il tridente d’attacco con Stevanovic e Krunic ai fianchi del centravanti e punto di riferimento, che naturalmente sarà Dzeko. Didier Deschamps invece potrebbe cambiare quasi tutto nel modulo 4-2-3-1 dei Bleus rispetto alla trasferta di domenica in Kazakistan. Non cambierà il portiere che sarà sempre Lloris; per il resto tuttavia la rivoluzione potrebbe essere quasi totale, a cominciare dalla difesa a quattro con Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandez; in mediana la coppia formata da Sissoko e dallo juventino Rabiot, mentre Pogba potrebbe avanzare per agire insieme a Coman e Mbappé sulla trequarti, alle spalle del centravanti che sarà Giroud.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Bosnia Francia. Favoriti gli ospiti francesi, il segno 2 è quotato infatti ad appena 1,40, mentre poi si sale a quota 4,25 per il pareggio (segno X) e fino a ben 8,50 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga della Bosnia.



