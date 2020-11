Diretta Bosnia Italia/ Streaming video Rai 1: una vittoria per la Final Four!

DIRETTA BOSNIA ITALIA: AZZURRI NON VOGLIONO FERMARSI!

Bosnia Italia sarà diretta dall’arbitro portoghese Artur Dias: allo Stadion Grbavica di Sarajevo si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 18 novembre, per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League 2020-2021. Match point per gli azzurri che, avendo battuto la Polonia a Reggio Emilia, hanno riconquistato la testa della classifica: adesso hanno un punto di vantaggio sull’Olanda, e dunque sono padroni del loro destino. Attenzione però: bisognerà vincere per evitare brutte sorprese, e va allora ricordato che all’andata i balcanici ci avevano costretto al pareggio. Era comunque un altro contesto: oggi la Bosnia è sicura della retrocessione in Lega B dopo la netta sconfitta di Amsterdam, potrebbe fare giocare qualche seconda linea e, in termini di motivazioni, non potrà scendere in campo più determinata di noi. Resta che la nazionale di Roberto Mancini dovrà fare il suo; aspettiamo allora che la diretta di Bosnia Italia prenda il via, nel frattempo possiamo valutare rapidamente quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni.

BOSNIA ITALIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Italia sarà ovviamente affidata a Rai Uno, il canale della televisione di stato che trasmette tutte le partite della nostra nazionale: anche in questo caso quindi l’appuntamento sarà in chiaro sul digitale terrestre e, in alternativa, si potrà seguire il match di Nations League anche con il servizio di diretta streaming video, garantito dalla stessa emittente sul sito Rai Play che è visitabile senza costi aggiuntivi.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA

Abbiamo detto che Dusan Bajevic potrebbe dare spazio al turnover per Bosnia Italia: potenziali cambi in difesa, dove Sehic sarà sempre in porta, potrebbero allora riguardare la zona centrale con Kovacevic al fianco di Hadzikadunic e un terzino destro che potrebbe essere Kadusic, con Kolasinac confermato sull’altro versante. A centrocampo Pjanic potrebbe comunque esserci, ma con lui potremmo vedere Vladan Danilovic e Loncar in un 4-3-3 pronto a diventare 4-1-4-1; Visca e Gojak sperano di giocare come esterni ma sono insidiati da Ziljkic e Tatar, come prima punta si prepara Prevljak andato a segno alla Johan Cruijff Arena, anche se inutilmente.

L’Italia ha ancora parecchi indisponibili, e non è escluso che si veda lo stesso undici di domenica: in questo caso allora Gianluigi Donnarumma sarebbe protetto da Acerbi e Alessandro Bastoni con Florenzi a correre a destra e Emerson Palmieri a presidiare la corsia opposta, in mezzo al campo non si rinuncia al trio con Jorginho in cabina di regia, Locatelli a dargli una mano e Barella che ormai sa fare tutto, anche avanzare il suo raggio d’azione per agire come trequartista. Nel tridente offensivo potrebbe esserci un’altra chance per Bernardeschi, che in azzurro riprende quota rispetto alla Juventus; ancora out Immobile, Belotti sarà il centravanti con Lorenzo Insigne che come sempre partirà largo a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Bosnia Italia: andiamo quindi a vedere cosa ci dicono le quote per questa partita di Nations League. Il segno 1 per la vittoria della nazionale padrona di casa vi farebbe guadagnare 7,75 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione esterna vale 1,38 volte quanto messo sul piatto. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe invece a 4,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA