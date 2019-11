Diretta Bosnia Italia/ Streaming video Rai: azzurri già qualificati (Europei 2020)

Bosnia Italia, diretta dall’arbitro Sandro Scharer, venerdì 15 novembre 2019 alle ore 20.45 presso lo Stadium Bilino Polje di Zelica, sarà una sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri si presentano all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili, con nove vittorie negli ultimi match disputati, a punteggio pieno nel girone J di qualificazione a Euro 2020 nel quale sono già primi e qualificati. La Bosnia invece è appesa a un filo, scivolata a -5 dalla Finlandia seconda dopo il ko in Grecia. Per Dzeko, Pjanic e compagnia la speranza è di rientrare nei ripescaggi per le final four di Nations League che riserveranno altri 4 posti per l’Europeo alle eliminate delle qualificazioni. Probabile che il CT azzurro Roberto Mancini possa dare spazio ad alcuni giovani elementi che nelle qualificazioni hanno trovato meno spazio, sia in questa partita che in quella conclusiva contro l’Armenia.

Le probabili formazioni di Bosnia Italia, venerdì 15 novembre 2019 presso lo Stadium Bilino Polje di Zelica, sfida valevole per la penultima giornata delle qualificazioni a Euro 2020. La Bosnia del CT Prosinecki schiererà un 4-3-3: Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Dzeko. Risponderà l’Italia del CT Roberto Mancini con un 4-4-2: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

