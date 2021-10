Diretta/ Bosnia Italia streaming video tv: per salire in vetta (Under 21)

DIRETTA BOSNIA ITALIA UNDER 21: TERZA VITTORIA?

Bosnia Italia, in diretta venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso il Football Training Centre di Zenica sarà una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21. Terza sfida nel cammino delle qualificazioni europee per gli azzurrini, che hanno iniziato battendo Lussemburgo e Montenegro nelle prime due partite disputate. Dall’altra parte la Bosnia ha pareggiato contro Svezia e Montenegro e perso contro l’Irlanda: si tratta della prima trasferta per i ragazzi di Nicolato, fondamentale per prendere la testa del girone, al momento in mano agli svedesi con 7 punti in tre partite.

Probabili formazioni Bosnia Erzegovina Italia U21/ Quote, il duello Cetkovic vs Russo

Restare a punteggio pieno è l’obiettivo, non semplice anche se al momento i bosniaci sono penultimi e anche se l’Italia ha iniziato il suo cammino nelle qualificazioni europee senza subire gol, dimostrando una solidità che può sicuramente essere confortante in vista dei prossimi impegni. Al 3 settembre 2010 risale l’ultimo impegno in Bosnia dell’Italia Under 21, gli azzurrini vinsero in trasferta grazie a una rete messa a segno da Roberto Soriano.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ROMANIA/ Quote: tanti "italiani" in campo

DIRETTA BOSNIA ITALIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Italia Under 21, come sempre per quanto riguarda le partite della nostra Nazionale, sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Due. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DI ITALIA SPAGNA.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ITALIA UNDER 21

Le probabili formazioni della diretta Bosnia Italia Under 21, match che andrà in scena al Football Training Centre di Zenica. Per la Bosnia, Slobodan Starcevic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Drljo, Basic, Kulasin; Masic. Risponderà l’Italia allenata da Roberto Nicolato con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Russo; Cambiaso, Lovato, Carboni, Udogie; Rovella, Tonali, Ricci; Cancellieri, Piccoli, Vignato.

Diretta/ Belgio Francia (risultato finale 2-3) video: la decide Theo Hernandez

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Football Training Centre di Zenica, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Bosnia con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.30, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATA