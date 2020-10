Diretta/ Bosnia Olanda (Nations League) streaming video tv: olandesi favoriti…

DIRETTA BOSNIA OLANDA: DZEKO E IL GOL, È LA VOLTA BUONA?

Bosnia Olanda, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 18.00, sarà un match valevole per la terza giornata della UEFA Nations League in programma presso lo stadio Bilino Polje di Zenica. Sfida che riguarda direttamente l’Italia essendo l’altra partita del girone in cui sono impegnati gli azzurri. La Bosnia ha raccolto un solo punto nelle prime uscite di Nations League, ma proprio contro gli Azzurri Dzeko e compagni sono stati in grado di far vedere grandi cose, il talento non manca alla selezione allenata da Bajevic. Dovranno però metabolizzare l’eliminazione dai play off di Euro 2020, subita ai rigori contro l’Irlanda del Nord. Dall’altra parte gli Orange, battuti ad Amsterdam proprio dall’Italia nell’ultimo impegno di Nations League, mercoledì scorso sono stati costretti a subire una nuova sconfitta, sempre alla Johan Cruijff Arena, in amichevole contro il Messico, passato grazie a una rete di Jimenez su calcio di rigore. Un campanello d’allarme, soprattutto perché, da quando le Nazionali sono tornare in campo dopo l’emergenza coronavirus, gli olandesi sono riusciti a realizzare solamente una rete nelle ultime tre partite.

DIRETTA BOSNIA OLANDA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida di Nations League Bosnia Olanda non sarà prevista sulle reti in chiaro sul digitale terrestre o pay sul satellite, non sarà dunque disponibile neppure la diretta streaming video via internet dell’incontro. Il match potrà essere seguito con aggiornamenti in tempo reale sui profili social, come quelli su Facebook e Instagram, dedicati alle due Nazionali dalle rispettive Federazioni calcistiche.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA OLANDA

Le probabili formazioni del match amichevole tra Bosnia e Olanda allo stadio Bilino Polje di Zenica. 4-3-3 per la Bosnia guidata in panchina dal Commissario Tecnico Dusan Bajevic: Sehic; Kvrzic, Sunjic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Cimirot, Gojak; Visca, Dzeko, Duljevic. L’Olanda di Frank De Boer risponderà con un 4-3-3: Krul; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Wijndal; Wijnaldum, Van de Beek Koopmeiners; Berghius, Depay, Babel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote dell’agenzia Snai per chi vorrà scommettere sulla sfida di Nations League tra Bosnia e Olanda. La vittoria interna dei bosniaci viene proposta a 2.70, l’eventuale pareggio viene quotato 3.30 mentre il successo esterno degli orange pagherebbe 2.60 volte la posta scommessa.



