Diretta Bosnia Polonia/ Streaming video e tv: sfida tra outsider (Nations League)

Bosnia Polonia, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Bilino Polje di Zenica, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. I bosniaci hanno destato un’ottima impressione nella loro sfida d’esordio, imponendo il pareggio all’Italia a Firenze, 1-1 con il gol del vantaggio siglato da Edin Dzeko. Gli azzurri venivano da 11 vittorie consecutive ma la Bosnia ha dimostrato ottima organizzazione tattica e la solita classe di alcuni elementi capaci di esaltarsi nelle partite che contano. Potrebbe essere l’ultima spiaggia nella formula contratta della Nations League per la Polonia, uscita sconfitta dal confronto con l’Olanda di venerdì scorso. Polacchi orfani della loro punta di diamante, Robert Lewandowski, che ha terminato solo pochi giorni fa la stagione vincendo la Champions League contro il Bayern Monaco. L’ex Genoa e Milan Piatek non è riuscito a mettere in crisi la difesa orange, con la Polonia che è apparsa ancora a corto di idee sul fronte offensivo.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bosnia Polonia non sarà trasmessa in diretta tv: Mediaset detiene i diritti della UEFA Nations League ma questo match non è tra quelli previsti per la trasmissione in televisione in chiaro o in diretta streaming video via internet. Ci sarà la possibilità di seguire la diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale collegandosi sul sito ufficiale uefa.com.

BOSNIA POLONIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Bosnia Polonia, lunedì 7 settembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Bilino Polje di Zenica per la UEFA Nations League. La Bosnia allenata dal CT Bajevic partirà in campo schierata con un 4-3-3 con Sehic in porta, Cipetic laterale difensivo di destra e Kolasinac esterno mancino, con Sunjic e Sanicanin al centro della retroguardia. A centrocampo Hadziahmetovic, Cimirot e Gojak saranno i titolari, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Visca, Hodzic e Edin Dzeko. Risponderà con un 4-4-1-1 la Polonia allenata da Brzeczek con Szczesny tra i pali, Kedziora sull’out difensivo di destra e Berezynski sull’out difensivo di sinistra, mentre Glik e Bednarek giocheranno al centro della difesa. A centrocampo i centrali saranno Krychowiak e Klich, mentre Szymasnki sarà l’esterno laterale di destra e Jozwiak si muoverà sulla fascia sinistra. Zielinski si muoverà da trequartista a supporto dell’unica punta di ruolo, Piatek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per il match dell’agenzia Snai. Per quanto riguarda la vittoria della Bosnia, viene quotata 2.75, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.30. Scende a 2.60 la quota per l’eventuale affermazione della Polonia. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.85, mentre l’under 2.5 viene quotato 2.00.



