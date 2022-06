DIRETTA BOSNIA ROMANIA/ Video streaming tv: i precedenti della partita sono quattro

DIRETTA BOSNIA ROMANIA: I TESTA A TESTA

In attesa di vivere le emozioni della diretta di Bosnia Romania, ricordiamo che questa partita vanta solamente quattro precedenti, validi sempre per le qualificazioni europee rispettivamente verso Euro 2004 ed Euro 2012. Il bilancio è nettamente favorevole alla Romania, che vanta tre vittorie a fronte di un solo successo della Bosnia, mentre ancora mancano i pareggi. In Bosnia invece ci sono state una vittoria per parte, perché la Romania ha espugnato il campo bosniaco nel 2002 ed invece ha perso nel 2011.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa non molto lungo a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 80,03 milioni di euro complessivi per la rosa della Bosnia, mentre per la Romania siamo a 86,80 milioni complessivi, i numeri quindi sono simili. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOSNIA ROMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Romania non sarà garantita: alcune partite di Nations League vengono trasmesse sulla televisione satellitare o anche in chiaro, ma il programma non è integrale, di conseguenza nessun appuntamento nemmeno in diretta streaming video è previsto per Bosnia Romania. Per avere le informazioni utili sul match potrete comunque consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) nella sezione sulla Nations League ed eventualmente gli account collegati sui social network.

BOSNIA ROMANIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Bosnia Romania, diretta dall’arbitro tedesco Sascha Stegemann presso lo Stadion Bilino polje della città bosniaca Zenica, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, martedì 7 giugno 2022, per la seconda giornata del girone 3 della Lega B di Nations League. Si annuncia intrigante la diretta di Bosnia Romania, perché entrambe le squadre devono riscattare un debutto non del tutto convincente, anche se entrambe giocavano in trasferta e dopo una sola giornata di certo non si possono fare già bilanci di un girone che prevederà in totale sei partite.

Bosnia e Romania sono quindi alla ricerca della prima vittoria in questa Nations League: la Bosnia ha debuttato con un pareggio comunque positivo nella trasferta di sabato in Finlandia, mentre la Romania deve riscattare la sconfitta incassata in Montenegro ma il calendario non la aiuta per ora, mettendo la Nazionale di Bucarest di fronte alla seconda trasferta consecutiva. Oggi scopriremo come si evolveranno i rapporti di forza in questo gruppo: cosa ci dirà la diretta di Bosnia Romania?

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA ROMANIA

Diamo naturalmente uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Bosnia Romania. I padroni di casa dovrebbero schierarsi con questo modulo 4-3-3: Sehic in porta; difesa a quattro davanti lui, formata da Gazibegovic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic e Kolasinac; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Hadziahmetovic, Pjanic e Prcic, infine ecco il tridente d’attacco della Bosnia, che stasera potrebbe vedere titolari Stevanovic, Dzeko e Kurtic.

La risposta degli ospiti della Romania potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Nita in porta; Ratiu, Chiriches, Rus e Bancu davanti a lui nella difesa rumena a quattro; Olaru, Cristea e Marin favoriti per le tre maglie a centrocampo ed infine Ivan, Tanase e Mihaila papabili per il tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Bosnia Romania in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, il segno 1 è infatti quotato a 2,15, mentre poi si sale già a quota 3,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,40 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la Romania in trasferta.

