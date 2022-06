Diretta Boston Golden State/ Streaming video tv: gara-4, pivotal game! (NBA Finals)

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE: GARA-4 DELLE NBA FINALS 2022!

Boston Golden State, alle ore 3:00 della mattina italiana di sabato 11 giugno, è gara-4 delle NBA Finals 2022: si replica al TD Garden, dove i Celtics hanno vinto il terzo episodio della serie riprendendo il comando delle operazioni. Siamo 2-1 in favore della squadra di Ime Udoka: si gioca al meglio delle sette partite e dunque non è ancora match point per Boston ma, qualora dovesse arrivare un’altra vittoria questa notte, gli Warriors sarebbero chiamati a rimontare da 1-3 per il titolo (ci torneremo), e dunque è fin troppo evidente che Steve Kerr deve vincere in trasferta per impattare e riprendersi idealmente il fattore campo.

Cosa che non è riuscita in gara-3: i Celtics sono partiti forte con l’ispiratissimo Jaylen Brown e poi l’hanno chiusa con il cuore di Marcus Smart e il talento di Jayson Tatum, impedendo all’eccezionale Steph Curry di completare una rimonta che quasi da solo aveva messo in piedi nel terzo periodo. Le NBA Finals 2022 sono bellissime: grande intensità e qualità, tutti che portano il loro contributo, continui cambi di scenario. Non possiamo che augurarci che la diretta di Boston Golden State mantenga inalterato il copione anche in gara-4, intanto noi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali del match al TD Garden.

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2022

DIRETTA BOSTON GOLDEN STATE: RISULTATI E CONTESTO

Qualora in Boston Golden State dovessero vincere i Celtics, come già detto, gli Warriors dovrebbero rimontare da 1-3: nella storia delle NBA Finals ci è riuscita una sola squadra, sono i Cleveland Cavaliers del 2016 e dalla parte sbagliata della storia ci era finita proprio Golden State, clamorosamente battuta nella stagione in cui avevano timbrato il famoso record di 73 vittorie (9 sconfitte). Un’onta che forse nemmeno i due titoli successivi (oltre a quello del 2015) ha lavato; oggi gli Warriors sono una squadra che forse nel complesso è ancora superiore a Boston ma lo deve dimostrare, perché il cuore dei Celtics si è davvero messo in moto e naturalmente è unito anche a una capacità difensiva immensa così come al talento offensivo.

Boston, peraltro, ha un dato curioso nel corso di questi playoff: ad una sconfitta ha sempre fatto seguire una vittoria, il che la dice lunga sull’onda emotiva della squadra di coach Ime Udoka che, non va mai dimenticato, alla fine del 2021 era undicesima nella Eastern Conference e sembrava sull’orlo del collasso, ma ha saputo tenere botta e diventare letale. Storia che si ripete visto il modo in cui questo gruppo è stato costruito negli anni; sulla genesi di Golden State si potrebbe ovviamente scrivere un libro intero ma adesso sono gli Warriors ad avere l’acqua alla gola, e dunque essere chiamati a rispondere per evitare di trovarsi sull’orlo del baratro. Staremo a vedere, tra poco la diretta di Boston Golden State prenderà il via…











