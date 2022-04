Diretta Boulogne Venezia/ Streaming video tv: Reyer in Francia, ottavi Eurocup

DIRETTA BOULOGNE VENEZIA: SI GIOCA IN GARA SECCA!

Boulogne Venezia, in diretta dal Palais des sports Marcel-Cerdan di Levallois (siamo nella regione metropolitana di Parigi), si gioca con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 20 aprile 2022, come partita valida per gli ottavi della Eurocup 2021-2022 di basket in gara secca. Ebbene, dopo una lunghissima fase a gironi costituita da ben 18 partite, con la fase ad eliminazione diretta si passa di colpo a partite singole: chi vince va ai quarti, chi perde è fuori, sarà naturalmente questo il fascino della diretta di Boulogne Venezia.

La formazione francese Boulogne Metropolitans 92 ha chiuso al terzo posto nel girone A con un bilancio di undici vittorie a fronte di cinque sconfitte (sono 16 le partite perché in questo gruppo è stata esclusa la Lokomotiv-Kuban Krasnodar) e di conseguenza è stata abbinata alla Umana Reyer Venezia, che è stata sesta nel girone B con nove vittorie e altrettante sconfitte. Logicamente la squadra meglio piazzata gode del vantaggio del fattore campo, come terminerà Boulogne Venezia?

DIRETTA BOULOGNE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Boulogne Venezia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento per gli abbonati Sky: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono trasmesse tutte da Sky Sport, che fornisce anche la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Bisogna però aggiungere che la diretta streaming sarà offerta anche da Elevensports, sempre a pagamento.

DIRETTA BOULOGNE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Boulogne Venezia dunque pone la Umana Reyer davanti a un bivio: la vittoria contro Gran Canaria in trasferta è stata una eccellente chiusura di una fase a gironi altalenante in Eurocup, come conferma la percentuale di vittorie pari al 50% che non è bastata per entrare fra le prime quattro, che logicamente godono del vantaggio del fattore campo in questi ottavi di finale, dettaglio che può essere fondamentale in una partita secca.

Di contro, è anche vero che in una sfida singola si può vincere anche contro una squadra più forte e sulla carta il Boulogne dovrebbe essere inferiore al Gran Canaria, contro cui Venezia ha vinto sia all’andata sia al ritorno nei gironi. Quanto al campionato, sabato è arrivata per Venezia una bella vittoria sul campo di Sassari, a conferma del momento positivo per i lagunari, che si stanno consolidando in una buonissima posizione di classifica verso i playoff. L’umore è alto, basterà per vincere in Francia?











