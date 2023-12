DIRETTA BOURG EN BRESSE TRENTO/ Video streaming tv: all’andata fu vittoria francese (13 dicembre 2023)

DIRETTA BOURG EN BRESSE TRENTO: IL RICORDO DELL’ANDATA

La diretta di Bourg en Bresse Trento ci presenta un solo precedente: l’anno scorso le due squadre erano in due gironi differenti di Eurocup e la Dolomiti Energia non aveva superato laprima fase, lo scorso 10 ottobre invece abbiamo avuto l’incrocio alla Il T Quotidiano Arena per la seconda giornata di andata nel gruppo B. Come abbiamo già detto, la vittoria è andata ai francesi: Bourg en Bresse ha espugnato il palazzetto di Trento con il risultato di 72-79, in una partita sostanzialmente sempre in equilibrio ma nella quale il quarto conclusivo ha detto come gli ospiti fossero più pronti a giocare i possessi decisivi.

Diretta/ Pesaro Trento (risultato finale 74-87): l'Aquila allunga e si prende la vittoria! (10 dicembre 2023)

Per la Dolomiti Energia aveva giocato un’ottima partita Paul Biligha che, pur tirando non splendidamente (5/11) considerato il suo ruolo aveva comunque chiuso con 17 punti, 9 rimbalzi e 3 assist, peraltro unico giocatore di Trento in doppia cifra a parte Quinn Ellis, che aveva messo 14 punti con un ottimo 5/6 dal campo aggiungendovi 5 rimbalzi. Bourg en Bresse aveva mandato tre giocatori in doppia cifra: Bryce Brown era stato il top scorer con 17 punti (4/8 dall’arco) ma il migliore per valutazione era risultato essere Kevin Kokila, che aveva chiuso coni 4/5 dal campo, 11 punti, 8 rimbalzi e due recuperi. Ora resta da stabilire cosa succederà questa sera sul parquet dell’Ekinox… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Trento Ulm (risultato finale 83-85): persa alla fine! (Eurocup, oggi 6 dicembre 2023)

BOURG EN BRESSE TRENTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Bourg en Bresse Trento dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare: la partita di Eurocup infatti viene fornita, come tutte quelle che riguardano le squadre italiane, sul decoder di Sky Sport, e bisogna ricordare che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle immagini anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va ricordato infine che le gare di Eurocup sono garantite anche dalla piattaforma DAZN, mentre sul sito www.euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Trento Venezia (risultato finale 106-79): dominio Aquila! (basket A1, 3 dicembre 2023)

BOURG EN BRESSE TRENTO: PER IL RISCATTO!

Bourg en Bresse Trento, che è in diretta dall’Ekinox alle ore 19:30 di mercoledì 13 dicembre, si gioca per l’undicesima giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2023-2024. È una trasferta tostissima per la Dolomiti Energia, che peraltro si deve rialzare dalla sconfitta interna contro Ulm: Bourg en Bresse infatti è seconda in classifica nel girone, ha vinto otto partite su dieci e davanti a sé ha solo i campioni in carica di Gran Canaria, che fino a questo momento sono stati perfetti. Una partita che nonostante il grado di difficoltà deve essere approcciata nel migliore dei modi da Trento.

L’Aquila infatti è lì: da una parte le prime quattro del girone hanno già ottenuto un bel vantaggio sulla concorrenza, dall’altra Lietkabelis e Buducnost sono entrate nell’undicesima giornata con lo stesso record (4-6) e dunque virtualmente Trento potrebbe essere quinta nella graduatoria, vale a dire con tutte le possibilità di giocare il play in. Scopriremo tra poco come andranno le cose nella diretta di Bourg en Bresse Trento, mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che ci saranno presentati nella serata dell’Ekinox.

DIRETTA BOURG EN BRESSE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Bourg en Bresse Trento è davvero molto interessante, e delicata per la Dolomiti Energia: la squadra di Paolo Galbiati, come abbiamo già detto più volte in questa Eurocup, ha già fatto meglio di quello che era stato il passo nelle ultime due stagioni. Un percorso che ha portato Trento a giocarsi davvero la qualificazione al play in, in una formula anche più difficile rispetto agli anni precedenti: la squadra adesso appare competitiva anche in questo ambito, pur se forse ancora lontana da certe vette potrebbe poi giocarsela in un’eventuale fase a eliminazione diretta.

Bourg en Bresse però è avversaria tosta, capace di vincere già alla Il T Quotidiano Arena e soprattutto di posizionarsi al secondo posto nella classifica del gruppo B: i francesi stanno confermando le ottime sensazioni che avevano già dimostrato nell’ultima edizione di Eurocup, forse è presto per dire che siano una reale contender ma certamente sono saliti parecchio nelle quotazioni degli addetti ai lavori. Anche per questo motivo espugnare l’Ekinox da parte di Trento sarebbe un ottimo colpo: non ci resta che aspettare e stare a vedere quello che succederà tra poche ore, quando finalmente si comincerà a giocare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA