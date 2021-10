Diretta Bourg en Bresse Venezia/ Streaming video tv: Eurocup, via in Francia

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: RISCATTO IN EUROCUP?

Bourg en Bresse Venezia, in diretta dall’Ekinox di Bourg en Bresse (Francia), si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 20 ottobre 2021, per la prima giornata del girone B di Eurocup 2021-2022, la seconda Coppa per importanza del basket europeo. Ieri avevamo visto in azione Trento, oggi muove i primi passi anche il gruppo che comprende la Virtus Bologna e naturalmente pure Venezia. La diretta di Bourg en Bresse Venezia vedrà dunque il debutto della Reyer, che sicuramente coltiva ambizioni di fare molto bene in questa Eurocup 2021-2022.

Mincidelice JL Bourg en Bresse e Umana Reyer Venezia cominciano dunque stasera un cammino molto lungo, a causa del notevole cambio nel format della stagione regolare: infatti la Eurocup ha allungato di molto (quasi raddoppiato) questa prima fase, che sarà dunque molto lunga e dispendiosa. Per la precisione, la nuova formula prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare, tutto questo per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale. Naturalmente però il piazzamento determinerà l’abbinamento con le squadre dell’altro girone, dunque arrivare più in alto possibile sarà comunque vantaggioso e serve fare bene fin dalla prima giornata: Bourg en Bresse Venezia sarà un esordio da ricordare per i lagunari?

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bourg en Bresse Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Action, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Bourg en Bresse Venezia, dobbiamo dire che l’anno scorso l’avventura della Reyer in Eurocup fu semplicemente da dimenticare e sicuramente ci sarà grande desiderio di riscatto, per rilanciare il nome di Venezia a livello continentale dopo un 2020-2021 a dir poco deludente. Nella passata stagione infatti l’Umana Reyer Venezia chiuse al sesto e ultimo posto il girone A della stagione regolare con due vittorie a fronte di otto sconfitte, che sancirono una inevitabile eliminazione immediata per la compagine lagunare.

Curiosamente, nello stesso girone c’era anche il Bourg en Bresse, che con un bilancio invece di sei vittorie e quattro sconfitte (compreso un doppio successo nello scontro diretto) riuscì a passare la prima fase qualificandosi per la Top 16, dove però il cammino dei francesi si fermò a causa del modesto ultimo posto nel girone della Virtus Bologna, con sei sconfitte su altrettante partite giocate. Comunque meglio di Venezia, che sarà dunque animata da un comprensibile desiderio di rivincita.



