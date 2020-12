Diretta Bourg en Bresse Venezia/ Streaming video tv: match a campo inverso (Eurocup)

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: RECUPERO DI EUROCUP

Bourg en Bresse Venezia sarà diretta dagli arbitri Elias Koromilas, Robert Vyklicky e Denis Hadzic: alle ore 20.45 di mercoledì 2 dicembre si gioca il recupero dell’ottava giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2020-2021. Bisogna subito dire una cosa: questo match, che era stato posticipato lo scorso 17 novembre a causa dell’epidemia di Coronavirus, si sarebbe dovuto disputare in Francia e invece saremo al Taliercio, dopo che le due società hanno raggiunto un accordo. Per questo motivo la dicitura ufficiale resta quella con i francesi in casa; un bel vantaggio per una Reyer che di partite di Eurocup ne deve ancora recuperare qualcuna, ha giocato soltanto cinque volte e per il momento ha un record negativo (2-3) con le prime tre della classifica che rischiano di scappare via. Vedremo dunque quello che succederà sul parquet lagunare nella diretta di Bourg en Bresse Venezia, aspettando la quale possiamo provare a fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali attesi nella serata.

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bourg en Bresse Venezia, che non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; dunque per assistere a questo match di Eurocup, ed è un discorso che vale per tutte le altre gare della competizione, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce la visione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sarà poi possibile consultare liberamente tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Bourg en Bresse Venezia si sarebbe dovuta disputare 15 giorni fa ma, esattamente come la partita di andata, è stata annullata e posticipata a causa del Coronavirus: adesso si recupera quella che originariamente era prevista in Francia, e nella quale la Reyer potrebbe riuscire a operare l’aggancio ai danni degli stessi transalpini nella classifica del gruppo A. Rispetto allo scorso anno gli orogranata stanno faticando leggermente di più in Eurocup, ma bisogna dire che il contesto è quello di una stagione totalmente a se stante, nella quale parecchie certezze sono saltate; troppe partite non disputate, troppi recuperi che hanno reso il calendario ancora più folto e complesso, quello che importa è che Venezia sia comunque lì a giocarsi la qualificazione alla Top 16, come del resto era accaduto prima del lockdown dello scorso marzo con il pass già ottenuto per i quarti di finale. Va anche detto che in campionato Venezia sta rispettando le attese: ha perso al Forum la sfida diretta contro Milano ed era caduta in casa contro la Virtus Bologna (a causa di un quarto periodo da incubo), ma sta facendo meglio di altre candidate allo scudetto e la classifica rispecchia quelle che erano le premesse, in termini generali. Ora, non resta che aspettare la palla a due della partita del Taliercio per vedere in che modo i ragazzi di De Raffaele affronteranno la sfida di Eurocup…

