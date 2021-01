Diretta Bourg en Bresse Virtus Bologna/ Streaming video tv: Eurocup in Francia

DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA: PER DARE CONTINUITÀ AL SUCCESSO CON LUBIANA

Bourg en Bresse Virtus Bologna, in diretta alle ore 18.45 dall’Ekinox della città francese, si gioca questa sera mercoledì 20 gennaio per la seconda giornata della Top 16 della Eurocup di basket 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Bourg en Bresse Virtus Bologna dopo il successo di settimana scorsa contro l’Olimpia Lubiana che ha consentito agli uomini di coach Sasha Djordjevic di iniziare con il piede giusto l’avventura nella seconda fase di questa Eurocup di cui ovviamente la Virtus è in assoluto fra le squadre più attese anche per il successo finale. Per ora naturalmente l’obiettivo deve essere quello di passare le Top 16 e in tal senso sarebbe importante vincere in Francia, sul campo di una buona squadra ma certamente inferiore tecnicamente alla Virtus Bologna: il Bourg en Bresse ha debuttato perdendo contro il Buducnost Podgorica, un successo della Virtus scaverebbe già una notevole differenza fra Bologna e i francesi nella classifica del girone.

DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Bourg en Bresse Virtus Bologna: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi della prima fase e quelle della Top 16.

DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

La diretta di Bourg en Bresse Virtus Bologna ci presenta dunque una partita che per gli uomini di Sasha Djordjevic potrebbe servire a mettere già nettamente in discesa la strada nelle Top 16 di Eurocup. Giocare in trasferta tra l’altro non è certo un problema per la Virtus Bologna edizione 2020-2021, come dimostra soprattutto in campionato il rendimento della V Nera, che domenica vincendo a Cantù con il punteggio di 82-91 ha ottenuto l’ottavo successo esterno in Serie A, dove la Virtus è imbattuta lontano da Bologna – ed invece in casa incredibilmente ha già perso cinque volte. Sugli scudi a Cantù soprattutto Gamble e Teodosic: il primo è stato il migliore marcatore con 25 punti, il secondo è stato fantastico con una doppia doppia da 17 punti e 12 assist. Si è potuto così quasi riposare Belinelli, che invece mercoledì scorso era stato determinante per la vittoria contro l’Olimpia Lubiana: oggi tornerà in copertina il Beli?



