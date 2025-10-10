Tutte le informazioni sulla diretta Bra Carpi, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

DIRETTA BRA CARPI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, mancano ormai pochissimi giri di orologio per l’inizio della diretta di Bra Carpi, ma prima di immergerci nel rettangolo verde capiamo un po’ a livello statistico chi avrà o meno il aplino del gioco dalla propria parte. Il Bra gioca con intensità e verticalità, mentre il Carpi punta sul controllo e sulla gestione del ritmo. I padroni di casa hanno una media di 105 km percorsi e una forte propensione ai duelli fisici (oltre 70% vinti), ma pagano in precisione, con appena 77% di passaggi riusciti. Il Carpi invece è più tecnico e maturo nella costruzione: possesso medio del 56%, 1,6 xG per gara e una percentuale di realizzazione del 17% sui tiri nello specchio, tra le più alte del girone.

Inoltre, la squadra emiliana vanta la miglior media di precisione nei cross (quasi 30% di successo). Il Bra dovrà sfruttare la spinta del pubblico e l’intensità nei primi minuti per non farsi schiacciare dal ritmo ragionato del Carpi, che in trasferta tende a colpire con cinismo nei momenti chiave. Adesso via al commento live della diretta di Bra Carpi, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Bra Carpi, come seguire la partita

Per seguire la diretta Bra Carpi le possibilità saranno due, o recarsi allo Stadio Attilio Bravi e godersi lo spettacolo dal vivo, o guardare la sfida da casa propria grazie a Sky Sport e al proprio abbonamento, infatti anche in questo caso il match sarà mandato in onda sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport (canale 252) oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Emiliani in difficoltà in trasferta

Ad aprire le danze nella nona giornata del girone B di Serie C sarà la diretta Bra Carpi in programma alle 20.30, la sfida permetterà di mettere di fronte due formazioni con un inizio di stagione ben diverso e che ora si trovano già a lottare per obiettivi opposti, i piemontesi infatti dopo la promozione dello scorso anno non stanno riuscendo ad integrarsi al meglio nella competizione tanto da essere costretti a lottare per la salvezza e soprattutto per un posto fuori dalla zona playout, sempre più difficile dopo la sconfitta 4-1 in casa dell’Ascoli.

Gli emiliani invece stanno lottando per mantenere il più a lungo possibile la loro posizione di classifica, il decimo posto, con cui otterrebbero un posto tra le squadre partecipanti ai playoff da cui poi dovranno riuscire ad uscire vittoriosi per più partite possibili, l’unico modo per riuscirci è mantenere la serie di risultati positivi come l’ultima vittoria 2-0 contro il Perugia.

Formazioni Bra Carpi, probabili ventidue in campo

Gli approcci che avranno i due tecnici per la diretta Bra Carpi saranno leggermente differenti visto che per i piemontesi sarà necessario fare qualche cambio agli undici titolari nell’ultima uscita per provare a portare a casa i 3 punti mentre per gli emiliani le sostituzioni saranno sicuramente meno, Fabio Nisticò quindi metterà in campo il suo solito 4-3-2-1 con Renzetti in porta, Cucciniello, De Santis, Rabuffi e Rottensteiner in difesa, Chiabotto, Pautassi e Brambilla a centrocampo, Minaj e Tuzza sulla trequarti e Sinani in attacco.

Stefano Cassani invece dovrebbe affidarsi nuovamente al suo 3-4-2-1 che vedrà Sorzi come portiere, Rossini, Panelli e Zagnoni come difensori, Verza, Figoli, Rossetti e Ceccotti come centrocampisti, Cortesi e Casarini come trequartisti e Sall come unico attaccante.

Bra Carpi, pronostico sul risultato finale

La diretta Bra Carpi è una sfida per cui ci si aspetta un esito ben definito ma che lascia comunque uno spiraglio di possibilità anche per la formazione meno favorita, ovvero quella piemontese che arriva da un periodo difficile per risultati e prestazioni e in una situazione di classifica pericolosa. Per gli emiliani invece può essere l’occasione per rinforzare il loro posto nella zona playoff e magari anche scavalcare qualche avversario, oltre che migliorare la loro autostima e dare così inizio ad una vera serie di vittorie consecutive che potrebbe fargli togliere più di qualche soddisfazione.