Diretta Bra Guidonia streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone B di Serie C.

DIRETTA BRA GUIDONIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Bra Guidonia, la nostra rubrica dove osserviamo i numeri per capire quali trend verranno mostrati sul rettangolo verde. Questo ci porterà anche a dare una favorita tra l’una o l’altra squadra. I piemontesi hanno un xG medio di 1.20, cinque tiri nello specchio a partita e una percentuale realizzativa del 14%, mentre i laziali si fermano a 0.80 xG con appena tre conclusioni nello specchio e un’efficacia sotto porta del 9%. Sul piano atletico le due squadre sono vicine (110 km percorsi dal Bra, 111 dal Guidonia), ma i giallorossi riescono a trasformare meglio lo sforzo in occasioni.

Anche sui piazzati emerge un divario: Bra con quattro corner di media, Guidonia poco sopra i due. Numeri che lasciano presagire una partita in cui i padroni di casa partono favoriti, ma la maggiore corsa degli ospiti potrebbe creare qualche sorpresa. Numeri davvero molto interessanti non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Bra Guidonia, il fischio di inizio sta per cominiciare! (agg. Gianmarco Mannara)

BRA GUIDONIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Bra Guidonia gli abbonati al satellite potranno affidarsi ai canali di Sky Sport, i clienti di Now Tv avranno invece a disposizione il servizio di diretta streaming video.

PIEMONTESI IN AFFANNO!

Prepariamoci alla diretta Bra Guidonia, una partita che si gioca alle ore 15:00 di sabato 27 settembre e rientra nel programma della settima giornata per il girone B di Serie C 2025-2026. È un match intrigante, anche solo per il fatto di essere un incrocio tra due neopromosse; il rendimento però è molto diverso.

Il Bra infatti non ha ancora vinto in questa sua nuova avventura; anzi, ha perso in quattro occasioni e dunque ha raccolto appena due pareggi, è una magra consolazione il fatto che le ultime due sconfitte siano arrivate per 0-1, dunque di misura, nel turno infrasettimanale il ko è maturato contro il Livorno.

Meglio il Guidonia, che al contrario arriva da due vittorie: i romani infatti hanno messo in fila addirittura l’Arezzo, che arrivava da quattro successi in altrettante partite, e martedì sera il Rimini, due affermazioni diverse ma che comunque hanno spinto in alta classifica una squadra che il colpo grosso lo aveva già fatto al Picchi.

Detto questo, nella diretta Bra Guidonia possiamo anche aspettarci qualche sorpresa e allora tocca davvero accomodarci per scoprire cosa succederà tra poco sul terreno di gioco, continuiamo però la nostra analisi parlando brevemente delle scelte che i due allenatori potrebbero operare nella partita.

BRA GUIDONIA: PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci allora alle decisioni nella diretta Bra Guidonia: i padroni di casa allenati da Fabio Nisticò optano sempre per il loro 3-5-2, con una difesa formata da Sganzerla, Eros De Santis e Denis Chiesa davanti a Franzini, con due esterni che possono essere ancora Cucciniello e Pautassi mentre in mezzo al campo Tuzza e Lionetti si candidano a giocare titolari e potrebbero farlo insieme a Elios Minaj, nel reparto avanzato abbiamo soprattutto Di Biase che per questa partita di sabato pomeriggio può prendersi il posto da titolare andando eventualmente a scalzare Baldini o Sinani.

Nel Guidonia di Ciro Ginestra Mazzi è il portiere; Malomo, Cristini e Esempio i difensori, coadiuvati da Zappella e Errico in quello che somiglia maggiormente a un 5-3-2, nel quale comunque Tascone e Tessiore appaiono confermati in mezzo al campo e Santoro insidiato soprattutto da Mastrantonio e Sannipoli. Abbiamo poi il reparto avanzato, che non sta segnando tantissimo; Bernardotto rimane il riferimento almeno in termini assoluti, il giovane Spavone ha giocato insieme a lui martedì ma non è detto che Calì (decisivo contro il Rimini) o Zuppel non abbiano una possibilità.