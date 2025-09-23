Serie C, Diretta Bra Livorno, streaming video tv: una sfida molto sentita per via della posizione in classifica delle due formazioni (23 settembre 2025)

DIRETTA BRA LIVORNO (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

Nei primi minuti della diretta di Bra Livorno, con il punteggio che vede già avanti i toscani per 0-1, gli amaranto provano a sorprendere scegliendo di gestire il possesso palla, nonostante siano solitamente più a loro agio nelle ripartenze. La scelta paga subito: al 7’, dopo una manovra ben orchestrata sulla trequarti, arriva la rete di Dionisi, bravo a inserirsi con i tempi giusti e a finalizzare con un preciso destro rasoterra che non lascia scampo al portiere piemontese.

Il Bra accusa il colpo e fatica a reagire, cercando soprattutto lanci lunghi verso la prima punta, senza però creare veri pericoli. Il Livorno, forte del vantaggio, continua a muovere la palla con calma, cercando di tenere in mano l’inerzia del match. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BRA LIVORNO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prendiamo i numeri e vediamo cosa nascondono le statisitiche pre partita della diretta di Bra Livorno, in questo modo capiremo chi tra queste due compagini avrà i trend migliori per portare a casa i tre punti questa sera.

In difesa, però, concede qualcosa: 1,4 gol subiti di media e una percentuale di duelli vinti non sempre convincente. Il Pineto, invece, si affida a un approccio più fisico e diretto: percorre circa 108 km a gara, sfrutta molto i calci piazzati (oltre 5 corner medi) e produce meno sul piano offensivo (0,9 xG a partita), ma compensa con compattezza difensiva e attenzione nelle marcature. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Bra Livorno, il fischio di inizio è alle porte e verrà seguito dal nostro commento live fino alla fine della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA BRA LIVORNO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Bra Livorno? Potrete farlo solamente abbonandovi al pacchetto Sport di Sky. Per quanto riguarda la diretta streaming invece affidatevi all’app di Sky Go.

BRA LIVORNO, SI CERCA LA VITTORIA

Queste due squadre si affrontano dopo un pesantissimo inizio di stagione e chissà che per una delle due può rappresentare la rinascita. Siamo parlando della diretta Bra Livorno, in programma questo martedì 23 settembre 2025 alle ore 20:45.

Il Bra ha ottenuto solamente due punti ovvero i pareggi contro Perugia e Torres mentre per il resto solo sconfitte, a partire da quella in Coppa Italia Serie C con l’Arezzo fino a quelle contro Sambenedettese, Ravenna e Gubbio.

Il Livorno ha più punti, ma paradossalmente se la passa peggio. Infatti a parte la vittoria con la Ternana all’esordio, ha perso ben quattro gare di fila segnando appena un gol tra Juventus U23, Guidonia, Vis Pesaro e Ascoli.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRA LIVORNO

Il Bra si schiererà verosimilmente con il 3-5-2 con Franzini in porta, difeso da De Santis con Sganzerla e Chiesa. A centrocampo spazio a Cucciniello, Tuzza, Brambilla, Maressa e Pautassi mentre davanti spazio a Sinani e Baldini.

Il Livorno invece si metterà in campo con l’assetto tattico 3-4-2-1 con Seghetti, pacchetto arretrato composto da Gentile, Monaco e Nwachukwu. A centrocampo Mawete, Welbeck, Hamlili e Antonio con Cioffi e Marchesi dietro a Di Carmine.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRA LIVORNO

Il Livorno è favorito a 2.32 contro il successo del Bra a 3.10 e il pareggio a 3.05. Il segno Gol è offerto dai bookamkers a 1.90 mentre No Gol a 1.78.