Diretta Bra Perugia streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA BRA PERUGIA: SI VA A CACCIA DI RISCATTO!

Abbiamo una diretta Bra Perugia che è veramente molto interessante, sabato 30 agosto alle ore 18:00 nella seconda giornata del girone B della Serie C 2025-2026: incrocio che potremmo definire tra Davide e Golia, ma il Grifone deve ancora confermare di potersi prendere il ruolo di protagonista in questo campionato.

Stiamo infatti parlando di un Perugia che l’anno scorso avrebbe dovuto correre per la promozione anche diretta, e invece non è nemmeno arrivato ai playoff: un flop completo per una squadra che a lungo ha rischiato grosso e che, tanto per gradire, ha aperto la nuova stagione con uno 0-0 contro l’altra neopromossa Guidonia.

Tornato in Serie C dopo qualche anno, il Bra che l’anno scorso ha dominato il suo girone di Serie D pensa innanzitutto alla salvezza, aspettando di scoprire se potrà fare qualcosa in più; intanto ha lottato a San Benedetto, ma ne è uscito con una sconfitta.

Dunque nella diretta Bra Perugia ci sarà la voglia di riscatto a rappresentare le due squadre sul terreno di gioco, per il momento noi possiamo provare a capire quali siano le idee dei due allenatori relativamente agli schieramenti che affronteranno questa partita, di conseguenza prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

DOVE VEDERE LA DIRETTA BRA PERUGIA IN STREAMING VIDEO TV

Saremo come sempre sui canali tv di Sky Sport per quanto riguarda la diretta Bra Perugia, la cui diretta streaming video verrà garantita agli abbonati di Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI BRA PERUGIA

Per Fabio Nisticò, come tanti colleghi di Serie C, la diretta Bra Perugia viene affrontata con il 3-5-2: Franzini va in porta, abbiamo una difesa formata da Denis Chiesa, Cannistrà e Sganzerla mentre i due esterni che accompagnano il centrocampo sono Lionetti a destra e uno tra Umberto Morleo e Sammouni a sinistra, in mezzo capitan Tuzza viene accompagnato dalle mezzali Giallombardo e Brambilla ma occhio a Dimatteo, che può fare l’interno offensivo. Pautassi e Sinani favoriti davanti, dovendo però vincere la non indifferente concorrenza di Elios Minaj e Aloia.

Nel Perugia di Vincenzo Cangelosi non troppe modifiche rispetto all’anno scorso, e tanti giovani promossi: davanti a Gemello abbiamo i centrali Riccardi (o Dell’Orco) e Angella con Nwange e Yabre a fare i terzini, in mezzo al campo si gioca a due e i favoriti restano Joselito e Tumbarello anche se Torrasi e Jérémie Broh scalpitano, sembrano più fissate le scelte davanti con Giunti esterno alto a destra e il veterano Matos al centro, bel ballottaggio tra Lickunas e Mamadou Kanouté a sinistra e la prima punta, così come già nella passata stagione quando ha fatto bene nonostante tutto, sarà Montevago, cresciuto nella Sampdoria.