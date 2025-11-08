Diretta Bra Pineto streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la partita di Serie C, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA BRA PINETO (RISULTATO 0-0): PRIME BATTUTE DI GARA

In Piemonte la sfida tra il Bra ed il Pineto è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali del match gli ospiti non riescono a concludere con D’Andrea per l’uscita di Franzini verso il 10′. Le formazioni ufficiali: BRA (3-5-2) – Franzini; Fiordaliso, Rottensteiner, De Santis; Cucciniello, Maressa, Tuzza, Brambilla, Pautassi; Di Bise, Sinani. Allenatore: Nisticò. PINETO (4-3-3) – Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Germinario, Lombardi, Viero; Pellegrino, D’Andrea, Bruzzaniti. Allenatore: Tisci. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Pineto Pianese (risultato finale 1-1): Vigliotti non trova il match point (Serie C, 1 novembre 2025)

BRA PINETO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sappiamo che sarà Sky Sport a garantire la diretta Bra Pineto in tv, gli abbonati d’altronde potranno affidarsi anche anche ai relativi servizi per la diretta streaming video.

SI GIOCA

Numeri alla mano per la diretta di Bra Pineto, poiché questo è l’angolo delle statistiche in cui cercheremo di capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti con i dati raccolti dalla nostra redazione. Il Bra ha costruito la sua identità sulla compattezza: 50% di possesso medio, 1,4 xG, 0,9 xGA, e una linea difensiva molto stretta (solo 8,3 tiri totali concessi a gara). Il 58% delle azioni offensive nasce dal lato destro, con una manovra diretta e continua ricerca di ampiezza.

DIRETTA/ Forlì Pineto (risultato finale 1-1): Giovannini al 91'! (oggi 25 ottobre 2025)

Il Pineto è più propositivo e dinamico: 55% di possesso, 1,8 xG, 1,6 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore. Il 62% delle azioni pericolose nasce da scambi rapidi tra le linee, ma la difesa resta vulnerabile ai piazzati (40% dei gol subiti da fermo). Disciplina in equilibrio (2,4 ammonizioni per parte), ma più duelli vinti dai piemontesi (54% contro 50%). Bra più pericoloso nella ripresa (46% dei gol dopo il 60’), Pineto più esplosivo in avvio. Adesso via al commento live della diretta di Bra Pineto, si comincia finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

DUE PROVINCIALI A CONFRONTO

Due piccole realtà di provincia a confronto nella diretta Bra Pineto, che sarà l’appuntamento delle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, per quanto riguarda la tredicesima giornata del girone B della Serie C. La novità è il Bra, alle prese con un campionato tutto “in trasferta” giocando allo Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante quando è in casa.

DIRETTA/ Pineto Perugia (risultato finale 3-0): la chiude Marrancone! (Serie C, oggi 19 ottobre 2025)

Per la matricola piemontese una difficoltà in più, il cammino è tutto sommato dignitoso anche perché con la vittoria a Rimini di settimana scorsa il Bra si è messo dietro qualche avversaria molto più blasonata e allora pensare alla salvezza è un obiettivo concreto, magari provando pure ad evitare i playout – sarebbe come vincere il campionato per il Bra.

Il Pineto invece è ormai una realtà consolidata in Serie C, gli abruzzesi infatti provano ad inseguire un posto nei playoff e arrivano da quattro risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali è stato il pareggio contro la Pianese. L’obiettivo fondamentale è comunque la tranquillità, oggi si potrebbe fare un bel passo avanti in tal senso.

Questo sono quindi i punti forti per la diretta Bra Pineto: entrambe le formazioni sono in crescita, un pareggio potrebbe servire a consolidarsi ma naturalmente entrambe puntano a vincere per fare un bel balzo in avanti verso gli obiettivi più ambiziosi, due sane realtà del nostro calcio lo meriterebbero…

PROBABILI FORMAZIONI BRA PINETO

Per i piemontesi di Fabio Nisticò avremo il modulo 3-5-2 anche nelle probabili formazioni della diretta Bra Pineto, in attacco Sinani e Minaj potrebbero essere ancora la coppia titolare ma dopo il gol a Rimini proverà ad insidiarli Di Biase. A centrocampo il riferimento è capitan Tuzza, così come Sganzerla al centro della difesa a tre davanti al portiere Franzini.

Per il Pineto di mister Ivan Tisci invece il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3: tridente quindi in attacco, con la prima punta D’Andrea fra le due ali Pellegrino a destra e Bruzzaniti a sinistra. Lombardi è il perno del centrocampo abruzzese, la difesa invece è guidata da Tonti, che del Pineto è portiere ma anche capitano.

PRONOSTICO E QUOTE

Potrebbero essere leggermente favoriti gli ospiti, anche se le quote Snai non si sbilanciano troppo nel pronostico sulla diretta Bra Pineto. Infatti il segno 2 è quotato a 2,20, mentre una vittoria casalinga varrebbe 2,85 volte la posta; si guadagnerebbe infine 3,30 volte la giocata in caso di segno X.