Serie C, Diretta Bra Torres, streaming video tv: i padroni di casa non hanno ancora vinto in stagione. Anche i rossoblu in calo... (14 settembre 2025)

DIRETTA BRA TORRES (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche in questa diretta di Bra Torres, una delle partite che più promette spettacolo. Dopotutto basta vedere i numeri per capire che siamo di fronte ad una partita molto interessante e vediamo insieme adesso i trend per capire perché possiamo affermare ciò: in Bra Torres si affrontano due squadre con indole diversa: i piemontesi puntano molto sulla compattezza, segnano poco più di un gol a partita ma ne subiscono altrettanti.

La Torres si distingue per una produzione offensiva più alta, attorno a 1,5 reti a gara, e una difesa che riesce a contenere meglio le sfuriate avversarie. Ne esce un confronto tra la prudenza del Bra e la spinta verticale dei sardi, con i primi che proveranno a chiudere gli spazi e i secondi a imporre ritmo. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Bra Torres, il fischio di inizio sta per cominciare e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA BRA TORRES, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Bra Torres e le altre partite di Serie C? Allora dovrete necessariamente abbonarvi a Sky, che vi permetterà inoltre anche di guardare la diretta streaming.

BRA TORRES, DUE SCONFITTE DI FILA PER GLI OSPITI

Le ultime settimane sono state difficile per le due squadre che si affronteranno alle ore 15:00 di questa domenica 14 settembre 2025. Ci stiamo riferendo alla diretta Bra Torres che potrebbe valere tanto anche mentalmente.

Il Bra, reduce dai playoff vinti per la promozione in Serie C, non ha approcciato bene con la stagione attuale. A partire dall’eliminazione in Coppa Italia Serie C con l’Arezzo e passando per i ko con Sambendettese e Ravenna intervallati dal pareggio col Perugia.

La Torres invece ha avuto un avvio a due facce con le vittorie contro Livorno (Coppa Italia Serie C) e Pontedera in campionato subito dimenticate dal ko a Campobasso e dall’altra sconfitta con la Pianese tra le mura amiche.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRA TORRES

Il Bra scenderà in campo con il modulo 3-5-2. In porta Franzini, protetto dal terzetto Cannistra, De Santis e Chiesa con Cucciniello e Pautassi esterni. In mediana ci saranno La Marca, Maressa e Brambilla con Baldini e SInani coppia offensiva.

Stesso identico assetto tattico anche per la Torres con Petriccione in porta e il pacchetto arretrato Mercadante, Antonelli e Fabriani. A centrocampo spazio a Zecca, Glorico, Brentan, Bonin e Nunziatini con Musso e Lunghi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BRA TORRES

La Torres è favorita e lo dicono le quote ovvero a 1.84 contro i 4.05 per il Bra e i 3.45 del pareggio. Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.97 e 1.68.