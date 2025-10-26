Diretta Bra Vis Pesaro streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA BRA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Bra Vis Pesaro, in questo modo capiremo chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti che saranno fondamentali nel corso della partita, perciò osserviamo ora i trend per capire chi avrà la meglio. Il Bra tiene una media di 53% di possesso, 1,5 xG e 1,2 xA, con una costruzione che parte spesso dal basso (81% di passaggi riusciti sotto pressione). Il 62% delle azioni pericolose arriva dal lato destro, con esterni sempre coinvolti.

Video Pontedera Vis Pesaro (0-2)/ Highlights gol: dominio dei marchigiani (Serie C, 20 ottobre)

La Vis Pesaro è più verticale e intensa: 46% di possesso, ma 1,7 xG e 13,2 recuperi palla offensivi a partita, dato che ne fa una delle squadre più aggressive del girone. Tuttavia, concede qualcosa dietro (1,3 xGA e 5,8 tiri nello specchio subiti). Bra più disciplinato (1,7 ammonizioni a gara contro 2,9), ma la Vis corre di più (10,8 km per giocatore). Entrambe segnano nella ripresa (Bra 58%, Vis 61% dei gol dopo l’intervallo). Adesso via al commento live della diretta di Bra Vis Pesaro, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Pontedera Vis Pesaro (risultato 0-2): prima vittoria in trasferta per gli ospiti (20 ottobre 2025)

BRA VIS PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Bra Vis Pesaro in tv ovviamente seguirà le modalità classiche per la Serie C: visione per gli abbonati tramite Sky Sport, oppure diretta streaming video con le opzioni collegate.

OBIETTIVO TRANQUILLITÀ

Migliorare l’attuale posizione in classifica sarà certamente l’obiettivo comune ad entrambe le formazioni protagoniste della diretta Bra Vis Pesaro, che sarà in programma alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 26 ottobre 2025, allo stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante – il concetto di “casa” è molto relativo per il Bra in questa Serie C.

Video Vis Pesaro Torres (0-0) gol e highlights: Pozzi assoluto protagonista

Questo è uno dei problemi correlati allo storico salto nei professionisti, che il Bra sta cercando di onorare come può. Otto giorni fa è arrivato un buon pareggio sul campo della Pianese che ha consentito di muovere la classifica, ovviamente però a quota 6 punti non si possono fare voli pindarici, l’unico obiettivo deve essere la salvezza.

La Vis Pesaro ha il doppio dei punti a quota 12, non è comunque una posizione esaltante però consente ai marchigiani di essere più vicini alla zona playoff piuttosto che alla dura bagarre per la salvezza, anche grazie alla bella vittoria sul campo del Pontedera nel posticipo di lunedì sera, che ha dato una bella spinta alla Vis Pesaro.

Adesso l’obiettivo sarebbe il bis consecutivo in trasferta, sfruttando un impegno non troppo difficile, anche se d’altro canto la diretta Bra Vis Pesaro potrebbe anche essere per i padroni di casa una buona occasione per cercare la seconda vittoria in campionato. Chi avvicinerà l’obiettivo di stare più tranquilli?

PROBABILI FORMAZIONI BRA VIS PESARO

Fabio Nisticò ha il 3-5-2 come modulo di riferimento, nelle probabili formazioni per la diretta Bra Vis Pesaro potremmo vedere Franzini in porta, Cannistrà perno della difesa a tre così come a centrocampo La Marca punto di riferimento per il folto reparto a cinque dei piemontesi, infine Baldini e Minaj nella coppia d’attacco, carichi dopo avere segnato entrambi nella scorsa giornata.

Roberto Stellone dovrebbe a sua volta replicare con un modulo 3-5-2: qui citiamo la coppia d’attacco con Nicastro e Jallow, Mariani regista e capitan Pucciarelli nel folto centrocampo dei marchigiani e la linea difensiva a tre che dovrebbe avere in Bove il punto di riferimento davanti a Pozzi, che è il portiere della Vis Pesaro.

PRONOSTICO E QUOTE

Marchigiani favoriti anche in trasferta secondo le quote Snai per il pronostico sulla diretta Bra Vis Pesaro: il segno 2 infatti varrebbe 2,00 volte la giocata, con il pareggio a 3,15 e l’affermazione del Bra che è indicata a 3,40 per chi crederà nei piemontesi.