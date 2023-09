DIRETTA BRAGA NAPOLI/ Video streaming tv: è il primo incrocio ufficiale (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA BRAGA NAPOLI: I TESTA A TESTA

Non ci sono precedenti nella storia della diretta di Sporting Braga Napoli, che sarà quindi una partita totalmente inedita questa sera in Portogallo. La storia non ci può quindi fornire alcun genere di spunto di riflessione sul debutto dei partenopei di Rudi Garcia in questa nuova avventura in Champions League, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Sporting Braga e Napoli in vista della partita di questa sera in terra lusitana. I numeri ci dicono che la rosa dello Sporting Braga padrone di casa vale complessivamente 124,70 milioni di euro, pari a 4,62 milioni di euro di media per ogni singolo giocatore della società del massimo campionato del Portogallo.

DIRETTA SIVIGLIA LENS/ Video streaming tv: sarà una partita inedita (Champions, 20 settembre 2023)

I numeri sono invece decisamente superiori per i campioni d’Italia del Napoli, per cui la rosa della società partenopea ha un valore economico globale di ben 577,75 milioni di euro e quindi la media per ogni giocatore della rosa del Napoli arriva a ben 21,40 milioni di euro. La differenza teoricamente è piuttosto significativa, starà al Napoli far sì che si possa notare anche sul campo di gioco… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA REAL SOCIEAD INTER/ Video streaming tv: un doppio incrocio 44 anni fa (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA BRAGA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Braga Napoli potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

BRAGA NAPOLI: VOGLIA DI RISCATTO IMMEDIATO!

Braga Napoli, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Estadio Municipal di Braga sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il Napoli si prepara per la sua avventura nella nuova Champions League, iniziando il percorso con una partita contro il Braga nella fase a gironi. La squadra azzurra è stata inserita nel Gruppo C, insieme al Real Madrid di Carlo Ancelotti e all’Union Berlino di Leonardo Bonucci e Robin Gosens. Gli scontri in programma vedranno i Blancos sfidare i tedeschi, mentre il Napoli si confronterà con il Braga.

DIRETTA ARSENAL PSV EINDHOVEN/ Video streaming tv: ricca storia recente (Champions, 20 settembre 2023)

Per il Napoli, è fondamentale superare l’avvio incerto in Serie A, dove hanno raccolto 7 punti in 4 partite e affrontato delle incertezze legate al loro gioco e alla loro identità. Gli azzurri sono reduci da un pareggio ottenuto in rimonta sabato scorso contro il Genoa. Dall’altra parte, il Braga ha iniziato il suo campionato con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime 5 giornate. La squadra portoghese ha ottenuto l’accesso alla fase a gironi della Champions League eliminando Backa Topola e Panathinaikos nei preliminari.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Braga Napoli, match che andrà in scena all’Estadio Municipal di Braga. Per il Braga, Artur Jorge schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. Risponderà il Napoli allenato da Rudi Garcia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BRAGA NAPOLI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Braga Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Braga con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA