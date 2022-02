Diretta/ Braga Sheriff streaming video tv: portoghesi favoriti (Europa League)

DIRETTA BRAGA SHERIFF: RISULTATO SCONTATO..

Braga Sheriff, in diretta giovedì 24 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso l’Estádio Municipal de Braga sarà una sfida valevole per il ritorno dei play off di Europa League. Grande occasione per la squadra della Transnistria di entrare tra le elette di Europa League: confermando quanto di buono già dimostrato nella fase a gironi di Champions, lo Sheriff ha vinto e convinto contro i lusitani nel match d’andata prendendosi la vittoria per 2-0 e facendo un passo in avanti importante verso la qualificazione.

Diretta/ Real Sociedad Lipsia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

Il Braga ha pagato l’esuberanza della formazione moldava e ora dovrà provare a mettere in scena una difficile rimonta per continuare la sua avventura continentale. Nel campionato portoghese il Braga ha espugnato il campo del Tondela consolidando il quarto posto in classifica, cercando quantomeno di mettere le basi per la partecipazione alle coppe europee anche nella prossima stagione, ma ora servirà un’impresa per non uscire di scena in questa.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score: ritorno playoff al via, si gioca!

DIRETTA BRAGA SHERIFF STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Braga Sheriff è su Sky Sport (canale 258): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Dinamo Zagabria Siviglia (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA SHERIFF

Le probabili formazioni della diretta Braga Sheriff, match che andrà in scena all’Estádio Municipal de Braga. Per il Braga, Carlos Carvalhal schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Matheus, Tormena, Oliveira, Rodrigues, Couto, Musrati, Horta, Gomes, Medeiros, Oliveria, Horta. Risponderà lo Sheriff allenato da Yuri Vernydub. con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Athanasiadis, Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano, Traoré, Addo, Felipe, Kolovos, Thill, Yansane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Braga Sheriff, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Braga con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dello Sheriff, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA