Diretta Brasile Colombia/ Risultato live: amichevole all’Hard Rock Stadium

Brasile Colombia si gioca alle ore 2:30 della mattina italiana di sabato 7 settembre: siamo all’Hard Rock Stadium di Miami, dove va in scena un’amichevole tra due nazionali sudamericane che ripartono dopo aver disputato la Copa America. E’ stato un trionfo per i verdeoro, che dopo 12 anni sono tornati a vincere il trofeo e lo hanno fatto davanti al loro pubblico: un modo per provare ad esorcizzare i fantasmi del Mondiale 2014 e quel clamoroso 1-7 subito in semifinale dalla Germania. I Cafeteros invece sono una delle nazionali con più talento tra quelle affiliate alla CONMEBOL, ma la sensazione è che il periodo d’oro sia passato senza grandi risultati e che adesso sarà difficile tornare ad essere competitivi ad alto livello, provando a mettere qualcosa in bacheca. Ci aspetta comunque una gran bella amichevole; nella diretta di Brasile Colombia vedremo tanti giocatori noti e magari qualche sorpresa, adesso andiamo a valutare in che modo i due CT potrebbero schierare i loro undici sul terreno di gioco leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Colombia, a meno che non sopraggiungano variazioni nel palinsesto, non sarà disponibile: non ci sono canali che nel nostro Paese trasmetteranno questa partita amichevole, di conseguenza non avrete nemmeno una diretta streaming video per seguire una partita per le cui informazioni utili potrete comunque rivolgervi agli account ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COLOMBIA

In Brasile Colombia Tite mostra anche dei volti nuovi, ma dovrebbe puntare ancora sulla formazione tipo che ha vinto la Copa America: Alisson non c’è e dunque in porta va Ederson, sulle corsie laterali sono pronti Dani Alves e Alex Sandro con la coppia centrale che sarà sempre quella formata da Thiago Silva e Marquinhos, pronti a giocare un’altra stagione con la maglia del Psg. A centrocampo il perno centrale dovrebbe essere rappresentato da Casemiro; cercano spazio sulle mezzali Paquetà e Arthur Melo ma potrebbe esserci la soluzione con Coutinho arretrato a fare l’interno tattico. Con Firmino da prima punta, gli esterni potrebbero essere David Neres e Vinicius Junior che di fatto rappresentano la nuova guardia della Seleçao; la Colombia di Carlos Queiroz dovrebbe invece giocare con l’albero di Natale, Ospina tra i pali con due terzini come Medina e Tesillo mentre i due centrali dovrebbero essere ancora una volta Davinson Sanchez e Yerry Mina (ma si rivede anche Murillo, acquisto estivo della Sampdoria). In mezzo al campo Cuadrado fa la mezzala tattica, con Barrios che si dispone da playmaker davanti alla difesa e Uribe che è in vantaggio per giostrare da interno sul centrosinistra; senza James Rodriguez potrebbe esserci una chance per Muriel di agire come trequartista al fianco di Roger Martinez, e dunque Duvan Zapata dovrebbe avere la maglia da centravanti.



