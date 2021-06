Diretta Brasile Colombia/ Streaming video tv: Seleçao per il 1° posto (Copa America)

DIRETTA BRASILE COLOMBIA: VERDEORO PER IL PRIMO POSTO

Brasile Colombia, in diretta dallo stadio Nilton Santos di Rio De Janeiro, si gioca alle ore 2:00 italiane di giovedì 24 giugno: siamo in campo per il gruppo B della Copa America 2021, quello della zona Nord. La Seleçao può blindare il primo posto e provare così a evitare l’Argentina nei quarti: dopo aver demolito Venezuela e Perù, segnando 7 gol senza subirne, gioca adesso contro i cafeteros che hanno perso a sorpresa contro i peruviani, giocano la loro ultima partita nel girone e anche in caso di sorpasso potrebbero ancora finire dietro.

Il Brasile deve stare attento a non fare calcoli: intanto nel gruppo A non c’è ancora la certezza che l’albiceleste chiuda al primo posto, e poi le avversarie toste non mancano visto che potenziali rivali ai quarti possono essere Cile o Uruguay. Vada come vada insomma, la nuova formula della Copa America 2021 potrebbe presentare incroci straordinari fin da subito; noi intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Brasile Colombia, e possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BRASILE COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Colombia sarà affidata come sempre ai canali della televisione satellitare: la Copa America 2021 viene trasmessa integralmente dalla televisione satellitare, dunque gli abbonati potranno seguire la partita su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) o in alternativa con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere utilizzato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sui quali attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COLOMBIA

Verosimilmente Tite affronterà Brasile Colombia con i titolari, per poi operare il turnover nell’ultima partita del girone: dunque ecco Ederson in porta con una linea difensiva comandata da Thiago Silva e Militao al suo fianco, sulle corsie laterali invece i due terzini della Juventus Danilo e Alex Sandro. In mezzo al campo dovrebbero essere confermati sia Fred che Fabinho, anche se Casemiro se la gioca; poi Neymar a guidare la trequarti stretto tra Gabriel Jesus e Everton, con Gabigol riferimento avanzato. Le possibili alternative sono Vinicius Junior, Paquetà e Firmino che però dovrebbero partire dalla panchina. La Colombia di Reinaldo Rueda sarà in campo con un modulo speculare: in porta c’è come sempre Ospina, Davinson Sanchez e Yerry Mina sono i difensori centrali con Medina e Tesillo che agiscono da laterali bassi, sulla loro verticale ecco Cuadrado e Duvan Zapata che fa incredibilmente l’esterno tattico, con Cardona da trequartista a supporto di Borja. Barrios e Sebastian Pérez i due mediani schierati davanti alla difesa; Cuéllar si gioca un posto in questa zona del campo, per l’attacco ovviamente non va dimenticato Muriel ma anche Morelos e Chará potrebbero essere impiegati da titolari, considerato che per la Colombia questa è l’ultima partita del girone e un po’ di turnover ci potrebbe stare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Brasile Colombia abbiamo le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui possiamo dunque tracciare una disamina: la nazionale favorita è chiaramente quella verdeoro, sulla sua vittoria c’è un valore di 1,48 volte la puntata (segno 1) mentre per l’affermazione dei cafeteros, per la quale dovrete giocare il segno 2, il guadagno corrisponde a ben 7,00 volte l’importo investito. Abbiamo poi l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X e che porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la vostra puntata.



