Diretta Brasile Corea del Sud/ Streaming video Rai 1: a senso unico? (Mondiali 2022)

DIRETTA BRASILE COREA DEL SUD: RISULTATO SCONTATO?

Brasile Corea del Sud, in diretta dallo stadio 974 di Doha, capitale del Qatar, si giocherà con calcio d’inizio alle ore 20.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, lunedì 5 dicembre, per gli ottavi di finale dei Mondiali 2022. Naturalmente sulla carta la diretta di Brasile Corea del Sud vedrà i verdeoro nei panni dei grandi favoriti, per tradizione ma anche per quanto abbiamo visto finora, nella fase a gironi di questa Coppa del Mondo in Qatar. Il Brasile infatti ha vinto il suo girone mostrando soprattutto una notevole solidità difensiva, mentre la Corea del Sud si è qualificata con un guizzo in extremis.

DIRETTA/ Giappone Croazia (risultato 1-0) video streaming Rai: gol di Maeda!

Resta la piccola macchia della sconfitta contro il Camerun a giochi ormai fatti, ma il Brasile aveva in precedenza vinto contro la Serbia nel segno di Richarlison e contro la Svizzera con un colpo di classe di Casemiro: la Seleção del c.t. Tite non entusiasma (anche perché ha giocato troppo poco Neymar) ma è fortissima in difesa, il paragone potrebbe essere con il Brasile di Usa 1994 e naturalmente in patria sperano che l’epilogo sia lo stesso. La Corea del Sud invece si è qualificata vincendo al 91’ della terza partita contro il già qualificato Portogallo, negando al Brasile il “derby” con l’Uruguay: la squadra è buona, corre tanto e ha almeno un paio di stelle, ma francamente la missione appare ai limiti dell’impossibile. La diretta di Brasile Corea del Sud ci sorprenderà o tutto andrà come previsto?

Pronostici Mondiali 2022/ Quote e previsioni sulle partite, lunedì 5 dicembre

DIRETTA BRASILE COREA DEL SUD STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Corea del Sud sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, come per tutte le altre partite degli ottavi per i Mondiali Qatar 2022. Questo significa che la diretta streaming video di Brasile Corea del Sud sarà a sua volta garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASILE COREA DEL SUD SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COREA DEL SUD

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Brasile Corea del Sud. Tite tornerà a proporre la miglior formazione possibile: il modulo del Brasile sarà un 4-2-3-1 nel quale Casemiro e Fred comporranno il duo in mediana, mentre a supporto del centravanti Richarlison, ci saranno Raphinha, Paquetà e Vinicius dal momento che è ancora assente Neymar. Spicca però la difesa, con le certezze Alisson in porta e Marquinhos-Thiago Silva nella coppia centrale, con qualche dubbio invece ancora legato ai terzini.

Probabili formazioni Brasile Corea del Sud/ Quote: tornano i big verdeoro

Modulo speculare per la Corea del Sud, con il dubbio legato alle condizioni di Kim Min-jae nella difesa per il resto formata dal portiere Kim Seung-gyu e da Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon e Kim Jin-Su. In mediana agiranno Hwang In-beom e Jung Woo-young, mentre sulla trequarti offensiva ecco Lee Jae-sung, Lee Kang-in e la stella Son Heung-min, a supporto del centravanti che sarà Cho Gue-sung.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Brasile Corea del Sud in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Naturalmente partono favoriti i verdeoro, formalmente padroni di casa: il segno 1 è infatti quotato a 1,25, mentre poi si sale a quota 6,00 sul segno X in caso di pareggio e fino a ben 12 volte la posta in palio sul segno 2 qualora la Corea del Sud mettesse a segno una storica impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA