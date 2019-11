Diretta Brasile Corea del Sud/ Streaming video tv: verdeoro in cerca di riscatto

Brasile Corea del Sud, in diretta dal Mohammed bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, martedì 19 novembre alle ore 14.30 ora italiana , sarà una sfida amichevole con i verdeoro che stanno testando nuove soluzioni per prepararsi a quelli che saranno gli appuntamenti delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Qualificazioni che sono già partite nella zona asiatica per una Corea del Sud che ha visto complicarsi il suo cammino dopo il pari senza reti contro il Libano, che ha fatto seguito alla surreale partita giocata a porte chiuse contro la Corea del Nord. Si giocherà negli Emirati con grande attesa del pubblico per vedere all’opera le stelle brasiliane, una partita che si dipanerà ad alti ritmi agonistici considerando anche i buoni livelli raggiunti dal calcio sudcoreano.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brasile Corea del Sud non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite in chiaro o a pagamento, né in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale si potranno reperire sul sito ufficiale uefa.com nella sezione dedicata a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COREA DEL SUD

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Brasile Corea del Sud, martedì 19 novembre presso il Mohammed bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, sfida amichevole. Brasile del CT Tite schierato in campo con un 4-2-3-1: Ederson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Neymar, Everton; Firmino. Risponderà la Corea del Sud del CT Bento con un 4-3-3: Jo, Kim Min-Jae, Kim Moon-Hwan, Hong, Lee, Paik, Nam, Hwang, Son, Kim Shin-Wook.



© RIPRODUZIONE RISERVATA