Diretta Brasile Ecuador/ Streaming video tv: Tricolor per l’impresa (Copa America)

DIRETTA BRASILE ECUADOR: ALFARO SOGNA L’IMPRESA

Brasile Ecuador, in diretta dallo Stadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiania, è la partita in programma oggi, domenica 27 giugno 2021 e valida per la Copa America 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 23.00, secondo il fuso orario italiano. Siamo giunti alla quinta e ultima giornata della fase a gironi e i verdeoro, già sicuri di accedere alla fase finale della competizione grazie al successo occorso in extremis contro la Colombia pochi giorni fa, affrontano a cuor più leggero la Tricolor di Alfaro. La Seleçao pure non scenderà in campo senza cattiveria e concentrazione: l’obbiettivo è di chiudere la fase a gruppi da imbattuta e dunque cominciare al meglio il cammino verso il trionfo finale.

A dar fastidio questa sera sarà l’Ecuador di Alfaro che ha parecchio per cui lottare nell’ultimo turno del gruppo B. Dopo il KO recuperato al debutto contro la Colombia, La Tricolor ha recuperato due pareggi con Venezuela e Perù che ancora la tengono a galla in vista dei prossimi play off: pure agli ecuadoriani serve assolutamente vincere (e sperare nei risultati delle dirette concorrenti) per proseguire nel cammino in Copa. Ci attenderà dunque una diretta Brasile Ecuador davvero emozionante.

DIRETTA BRASILE COLOMBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Ecuador sarà affidata come sempre ai canali della televisione satellitare: la Copa America 2021 viene trasmessa integralmente dalla televisione satellitare, dunque gli abbonati potranno seguire la partita su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) o in alternativa con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e può essere utilizzato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, sui quali attivare l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ECUADOR

Per le probabili formazioni della diretta tra Brasile e Ecuador, ultima sfida della fase a gironi per la Copa America 2021, è facile immaginare che Tite, messa in cassaforte la qualificazione alla fase finale del torneo, voglia oggi optare per un ampio turnover, pur non rinunciando al 4-4-2 di partenza. Ecco che allora in attacco Jesus e Neymar potrebbero concedere spazio a Firmino e Barbosa, che non hanno demeritato finora: a centrocampo ecco pronti Fred e Paquetà con Everton e Richarlison a disposizione per completare il reparto (anche se Fabinho e Douglas Luiz scalpitano dalla panchina). Per la difesa difficile rinunciare a Silva e Marquinhos, come pure ad Alex Sandro e Danilo: Militao, Lodi e Royal comunque si faranno valere.

Partita dalla posta più alta per l’Ecuador e dunque Alfaro dovrebbe dare spazio ancora a diversi titolari questa sera, magari schierati con il 4-4-1-1 visto pochi giorni fa col Perù. Ecco che allora in difesa saranno pronti dal primo minuto Hincapiè e Arboleda, ma pure il duo Estupinan-Angelo Preciado per coprire le fasce esterne per il reparto. A centrocampo il ct argentino dovrebbe poi affidarsi a Mendez e Caicedo del Brighton, come pure a Franco e Ayrton Preciado, anche se in panca scalpitano Noboa e Arroyo. Difficile poi rinunciare a Damian Diaz e a Campana: pure Jordy Caicedo e Estrada rimangono a disposizione dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché sulla carta i verde oro abbiano ben poco per cui combattere, pure è a loro che va il favore del pronostico, alla vigilia del match della Copa America 2021. Secondo il portale di scommesse Eurobet poi, per l’1×2 dell’incontro, il successo del Brasile vale 1.27 la posta in palio, mentre l’eventuale vittoria dell’Ecuador è stata quotata a 10.00: per il pareggio ecco la valutazione di 5.50.



