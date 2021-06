Diretta Brasile Francia/ Streaming video tv: Tillie per l’impresa (Nations league)

DIRETTA BRASILE FRANCIA: SEMIFINALE NATIONS LEAGUE

Brasile Francia, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la patita di volley maschile in programma oggi, sabato 26 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.30. Si accende il tabellone finale della Nations league di volley maschile e nella bolla sanitaria di Rimini ecco che sarà la diretta tra Brasile e Francia la prima sfida che metterà in palio il biglietto per la finalissima che ci farà compagnia solo domani.

Siamo dunque nelle fasi più calde per la competizione che ci porterà di fatto fino alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e in campo ci attendono oggi due nazionali di granissimo valore. Da una parte ecco i verdeoro, campioni olimpici in carica, schierati in gran formazione e trascinati da Bruno e Lucarelli contro la scoppiettante selezione guidata dal ct Tillie (e dove vediamo parecchi big del volley europeo, da Clevenot, a Ngapeth, Patry, Grebennikov e Toniutti), impaziente di realizzar l’impresa. La diretta Brasile Francia di questa mattina ci regalerà intense emozioni.

DIRETTA BRASILE FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Francia dovrebbe essere affidata a La7, salvo variazioni di palinsesto: è stata questa emittente a trasmettere le sfide salienti di questa edizione della Nations league e dunque qui potremo seguire anche gli ultimi match della Final Four maschile. Ricordiamo poi che il match si potrà seguire anche con il servizio di diretta streaming video, attraverso il sito www.la7.it la cui consultazione non richiede costi aggiuntivi.

DIRETTA BRASILE FRANCIA: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Brasile e Francia, ci pare doveroso andare a ricordare il magnifico percorso che le due nazionali hanno fatto in questa lunga e impegnativa edizione della Nations league di volley maschile. Cominciando dalla selezione verdeoro possiamo dire che nelle cinque settimane occorse per la fase a gruppi, i brasiliani sono stati quasi impeccabili. La squadra di Schwanke ha chiuso la parte regolare della manifestazione con il primo gradino della classifica, ottenendo però 38 punti e realizzando anche due KO (contro Russia e Francia), che pure non hanno demolito lo spirito della squadra. Percorso importante anche per una Francia che sta crescendo moltissimo negli ultimi anni e che a Tokyo potrebbe davvero dire la sua. La squadra di Tillie ha chiuso i gruppi di Nations league da quarta in graduatoria, ma con 34 punti e un bottino di 11 successi su 15 partite disputate (sconfitte contro Serbia, Slovenia, Olanda e Italia, ma tutte occorse al tie break, per un nulla). Davvero un buon punto di partenza per la Final Four per entrambe: vedremo che accadrà in campo, la diretta Brasile Francia si annuncia davvero rovente.

