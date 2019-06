Diretta Brasile Giamaica/ Streaming video tv: Seleçao al debutto (Mondiale Femminile)

Brasile Giamaica, in diretta dallo Stade des Alpes di Grenoble, oggi sabato 9 giugno 2019 alle ore 15.30 sarà la sfida che andrà a completare il quadro del gruppo C dei Mondiale di calcio Femminile 2019 in Francia per quanto riguarda la prima giornata. Si tratta di una sfida particolarmente interessante, visto che si tratta di due avversarie dell’Italia. Nonostante il successo nella Copa America dell’anno scorso, il Brasile è considerato quasi una nobile decaduta. Questo dunque è per l’Italia il momento migliore per affrontarla, ma prima lo farà la Giamaica, che proverà ad allungare la striscia di risultati negativi della nazionale verdeoro. Finora ha collezionato nove sconfitte consecutive, quindi debutta ai Mondiali con un clima di forte crisi. Dall’altra parte c’è la cosiddetta “Cenerentola” del girone: la Giamaica di Hue Menzies è 53esima nel raking e ha un’età media al di sotto dei 25 anni, quindi è un gruppo molto giovane e inesperto.

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come seguire Brasile Giamaica in diretta tv? I Mondiale di calcio femminile 2019 sono un’esclusiva Sky, quindi tutte le partite verranno trasmesse in esclusiva sul satellite, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 202, Sky Sport Mondiali. Per gli abbonati c’è anche la possibilità di seguire la diretta streaming video anche via internet, collegandosi attraverso la smart tv o pc, con dispositivi mobili come tablet o smartphone, su Sky Go. Ma la Rai, che trasmette solo le partite migliori, in questo caso manderà in onda Brasile Giamaica su Raisport. L’evento può essere seguito anche in diretta streaming video, grazie all’app-servizio Raiplay.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE GIAMAICA DONNE

Passiamo alle probabili formazioni. Il Brasile, che deve fare a meno della talentuosa Adriana Leal per infortunio, può contare su giocatrici temibili. Il 4-4-2 vede tra i pali Aline Reis, in difesa Monica, Erika e Tamires insieme a Leticia Santos, mentre a centrocampo c’è la regista del Milan Thaisa, l’intramontabile Formiga con Debinha e Andressa esterne. In attacco Geyse e Marta, 5 volte FIFA World Player. La Giamaica dovrebbe schierarsi con 4-2-3-1. In porta la giovane Schneider, in difesa Allyson Swaby della Roma, con Bond-Flasza, Plummer e Silver; a centrocampo Sweatman e Asher, mentre sulla trequarti ci saranno Blackwood a sinistra, la 17enne Brown come trequartista e Washington a destra. Questa squadra piena di giovani promesse si completa con l’attaccante Khadija Shaw, che ha segnato 31 gol in 22 presenze con la sua nazionale. Lei è considerata la punta di diamante di questa giovane squadra.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Cosa aspettarsi da Brasile Giamaica? La nazionale verdeoro partirà favorita: il risultato sembra dunque scontato. E non potrebbe essere altrimenti considerando l’enorme tasso offensivo del Brasile. Ma la Giamaica, che punterà su una buona prestazione per cercare di sorprendere le avversarie, ha grande freschezza in attacco, motivo per il quale è consigliabile puntare su Goal. Le quote parlano chiaro: la vittoria del Brasile è data a 1.04 e 1.05 rispettivamente da Snai e Bwin, il pareggio a 12-13 e la vittoria della Giamaica addirittura a 25-19.



