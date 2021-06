Diretta Brasile Giappone/ Streaming video tv: prima semifinale! (Nations league)

DIRETTA BRASILE GIAPPONE: LA PRIMA SEMIFINALE DONNE NATIONS LEAGUE 2021

Brasile Giappone, in diretta dalla Fiera di Rimini, è la sfida di volley femminile in programma oggi, giovedi 24 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00. Dopo una entusiasmante e impegnativa fase a gruppi, ecco che si entra nelle fasi più calde della Nations League di volley femminile, il primo grande torneo targato FIVB per le nazionali da che è cominciata la pandemia: con la diretta Brasile Giappone voleremo alla prima semifinale, a cui davvero non vediamo l’ora di dare la parola.

Oltre alla posta in palio, pesa chiaramente anche il valore delle due contendenti: da una parte le verdeoro, argento all’ultima Nations league, contro le nipponiche del ct Kumi Nakada che solo tra poche settimane faranno gli onori di casa ai Giochi Olimpici. Ci attende dunque una semifinale per la Nations league di volley femminile veramente sfavillante.

DIRETTA BRASILE GIAPPONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Giappone sarà garantita, salvo variazioni di palinsesto, come sempre da La7d, dal momento che è stata appunto La7 ad aggiudicarsi i diritti per trasmettere in Italia la VNL 2021. Questo significa che sarà l’emittente al numero 7 del telecomando a garantire anche la diretta streaming video, che d’altronde sarà disponibile anche sul canale della Federazione internazionale all’indirizzo volleyballworld.tv per tutte le partite di Rimini.

DIRETTA BRASILE GIAPPONE: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al taraflex romagnolo per la diretta tra Brasile e Giappone, attesa prima semifinale del tabellone femminile per la Nations league 2021, pure ci pare doveroso andare a vedere come le due nazionali, dopo lunghissimo percorso, sono arrivate oggi a giocarsi l’accesso alla finale. Cominciando delle brasiliane di Jose Roberto Guimaraes, va detto che per loro è stato fin qui un percorso quasi impeccabile: nelle 5 settimane di competizione, le verdeoro hanno raccolto la bellezza di 40 punti, realizzando un tabellino di 13 successi su 15 partite. Davvero numeri importanti per una formazione che pure ha dovuto fare a meno di qualche big in vista dell’impegno a cinque cerchi. Non ha demeritato poi il Giappone, benchè la squadra sia tecnicamente meno importante della rivale: la formazione di Nakada ha fatto meraviglie in questa edizione della Nations, league chiudendo la fase a gruppi con il terzo posto nella classifica generale, 33 punti e uno score di 12 successi su 15 partite disputate. Davvero un ottimo biglietto da visita per le nipponiche in vista delle Olimpiadi “casalinghe”, che puntano ora all’exploit finale. Staremo a vedere.

