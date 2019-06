DIRETTA BRASILE HONDURAS/ Streaming video e tv: Neymar è il grande assente

Brasile Honduras si avvicina, ma in campo non vedremo uno dei grandi protagonisti della partita: Neymar infatti, come abbiamo riportato nei giorni scorsi, salterà questa amichevole come anche la Coppa America. Un brutto colpo per il calciatore del Psg e la nazionale verdeoro: la ragione ufficiale è una distorsione alla caviglia anche se c’è chi scommette sul fatto che le recenti accuse di stupro abbiano avuto la loro parte. Sia come sia, sembra che per Neymar non ci sia pace: aveva già saltato l’ultima parte dei Mondiali 2014 – quelli giocati in casa – per l’infortunio subito nella sfida contro la Colombia, e in questa stagione ha dovuto assistere da spettatore (rendendosi anche protagonista per certi tweet piccati nei confronti della UEFA) all’eliminazione del Paris Saint Germain per mano del Manchester United, negli ottavi di Champions League. Ora il numero 10 del Brasile tiferà come tutti gli altri per la sua nazionale in Coppa America: intanto, questa sera contro l’Honduras la sua nazionale farà le prove generali per provare a vincere la competizione senza di lui. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE IL MATCH

Brasile Honduras, domenica 9 giugno 2019 alle ore 21.00 presso l’Estádio José Pinheiro Borda di Porto Alegre, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento in Italia, e non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video ufficiale nel nostro Paese. Ci sarà comunque la possibilità di seguire aggiornamenti sul match sui profili social ufficiali delle Federazioni Calcio di Brasile e Honduras.

DIRETTA BRASILE HONDURAS: ORARIO E PRESENTAZIONE

Brasile Honduras, domenica 9 giugno alle ore 21.00 e in diretta dall’Estádio José Pinheiro Borda di Porto Alegre, sarà un’amichevole in programma tra le due selezioni, particolarmente importante per il Brasile che dal prossimo 15 giugno sarà impegnato nella Copa America. La Seleçao torna a scendere in campo in un test ufficiale dopo quello disputato contro la Repubblica Ceca e vinto con il punteggio di 1-3: i brasiliani sono imbattuti da 11 mesi, dalla sconfitta del 6 luglio scorso ai Mondiali in Russia nei quarti di finale contro il Belgio che però è stata dolorosa, perchè ha sancito il quarto Mondiale consecutivo senza vittoria e in un’edizione nella quale si pensava di poter arrivare in finale (come del resto ad ogni singola partecipazione) anche e soprattutto per cancellare l’onta del fallimento casalingo. L’Honduras affronterà una sfida successiva al test contro il Paraguay, ma non sarà ai nastri di partenza della prossima Copa America.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE HONDURAS

Prima di dare la parola al campo, leggiamo brevemente quali possono essere le probabili formazioni della sfida tra amichevole tra Brasile e Honduras a Porto Alegre. I padroni di casa del CT Tite scenderanno in campo con un 4–3- schierato con Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Allan, Casemiro, Paquetà; Richarlison, Firmino, Coutinho. Risponderà l’Honduras del CT uruguagio Coito con un 4-3-3 schierato con Lopez; Beckeles, Henry Figueroa, Maynor Figueroa, Izaguirre; Acosta, Garrido, Lopez; Elis, Quioto, Rojas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Brasile favorito per la vittoria contro l’Honduras dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.30 da Bet365, quota per il segno X offerta a 6.20 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 13.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.35 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



