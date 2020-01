DIRETTA/ Brasile Italia Vecchie Glorie Usa 94 (risultato 0-1): gol di Massaro!

Brasile Italia Vecchie Glorie Usa 94 0-1: rivincita azzurra con la vittoria a Fortaleza nella partita fra le glorie del Mondiale Usa 1994. Il gol di Massaro ci regala una piccola soddisfazione dopo quella finale di Pasadena che fu invece vinta dal Brasile ai calci di rigore. La partita è stata piacevole, perché la classe non è acqua anche a 25 anni e mezzo di distanza, lo spettacolo dunque non è mancato, con la rete di Massaro in tap-in a siglare la vittoria e una piccola vendetta personale, dal momento che Massaro fu uno dei tre azzurri che sbagliò il rigore in quel caldissimo pomeriggio californiano. Il Brasile guidato da Carlos Alberto Parreira è sceso in campo con 9 degli 11 titolari di Pasadena, come Taffarel, Aldair, Jorginho, Mazinho e soprattutto la micidiale coppia gol Bebeto-Romario (otto gol in due a Usa ‘94). Agli ordini di Arrigo Sacchi tra gli altri Baresi, Mussi, Albertini, Zola (che in finale rimase in panchina) e appunto Massaro, con Roberto Baggio unico grande assente. Cafu e Romario ci hanno fatto soffrire, al Brasile sono stati annullati anche due gol per fuorigioco mentre per l’Italia il più pericoloso è stato Zola, fino al guizzo di Massaro che ci ha permesso di vincere questa bella rievocazione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE BRASILE ITALIA VECCHIE GLORIE USA 94

Brasile Italia Vecchie Glorie Usa 94 sarà una sfida che si disputerà venerdì 10 gennaio alle ore 1.30 italiane (ore 21.30 in Brasile) presso lo stadio “Presidente Vargas” di Fortaleza. Si affronteranno i protagonisti, in una rivincita organizzata dalla federcalcio brasiliana (CBF) della finale che il 17 luglio 1994 andò in scena al Rose Bowl di Pasadena durante il Mondiale negli Stati Uniti del 1994 e che vide il Brasile laurearsi campione Mondiale per la quarta volta nella sua storia. La storica finale col rigore fallito da Roberto Baggio, la prima assegnata dal dischetto nella storia dai Mondiali in un match giocato a metà luglio sotto il sole di mezzogiorno, il che penalizzò moltissimo lo spettacolo. L’Italia emozionò nella sua cavalcata ma non riuscì ad imporsi nell’atto conclusivo, arrivando con molti protagonisti in condizioni precarie e con squalificati importanti come Billy Costacurta. La federcalcio brasiliana ha deciso così di organizzare questa storica rivincita, chiamando a raccolta i tifosi con prezzi straordinariamente popolari, tra i 2 e i 5 euro al cambio con la valuta brasiliana, per sperare di ricreare il clima unico della finale Mondiale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brasile Italia Vecchie Glorie Usa 94, che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per assistere alla rievocazione della finale dei Mondiali, ma potrete eventualmente avere qualche informazioni utile attraverso le pagine ufficiali presenti sui social network, in particolare quelle che fanno capo alla Federazione Brasiliana.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ITALIA USA 94

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Brasile Italia Vecchie Glorie Usa 94, venerdì 10 gennaio alle ore 1.30 italiane presso lo stadio “Presidente Vargas” di Fortaleza, vedranno scendere in campo tantissimi nomi storici della storia delle due Nazionali impegnate. I giocatori del Brasile saranno sempre guidati dall’allora CT Carlos Alberto Parreira: la federcalcio brasiliana ha già annunciato la presenza di Taffarel, Gilmar Rinaldi, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sergio e Viola, tutti giocatori presenti all’epoca di quello che fu il quarto trionfo iridato verdeoro. Per quanto riguarda l’Italia, gli inviti sono stati estesi a una gran parte dei protagonisti del 1994, come Franco Baresi, Albertini, Apolloni, Zola, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti, con la presenza in panchina di Arrigo Sacchi. In più, l’invito è stato esteso ad alcuni giocatori storici azzurri come Schillaci, Panucci, Vierchowod, Eranio e Paolo Rossi, protagonista quest’ultimo della tripletta che stese il Brasile a Spagna ’82, Mondiale che vide invece l’Italia fregiarsi alla fine del titolo iridato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA