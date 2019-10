Diretta Brasile Nigeria/ Streaming video tv: altra amichevole di lusso per Tite

La diretta Brasile Nigeria va in scena allo stadio nazionale di Singapore, dove la Seleçao è stata impegnata solo pochi giorni fa contro il Senegal: nazionali in campo alle ore 14:00 di domenica 13 ottobre per un’altra amichevole internazionale. Impegno da non sottovalutare per Tite, che in questo momento affronta solo impegni di questo tipo nell’attesa che prendano il via le qualificazioni ai Mondiali 2022; reduce dalla sfida contro il Senegal il Brasile cerca altre certezze e deve prestare fede allo status di campione della Copa America, un trofeo che è tornato a mettere in bacheca dopo 12 anni e che può rappresentare l’inizio di un nuovo ciclo, fatto di qualche veterano, giovani in cerca della definitiva maturazione e calciatori che sono nel pieno della loro carriera. La Nigeria, una delle nazionali più competitive in Africa, vuole tornare a far sentire la sua voce in ambito internazionale; vedremo allora come andranno le cose oggi nella diretta di Brasile Nigeria, nel frattempo aspettiamo il calcio d’inizio analizzando le probabili formazioni e le scelte dei due CT per questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Nigeria, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa: non ci sarà la possibilità di seguire questa partita amichevole nemmeno tramite una diretta streaming video ufficiale, e allora per aver tutte le informazioni utili del caso vi potrete rivolgere agli account che le due federazioni mettono a disposizione gratuitamente sui social network, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE NIGERIA

Tite studia le scelte per Brasile Nigeria: oggi in difesa potremmo vedere Fagner e Jorge come terzini con Thiago Silva a fare coppia centrale con Eder Militao o Marquinhos, che può anche essere avanzato a centrocampo. In porta Ederson, a centrocampo invece scalpita Arthur Melo che potrebbe avere una maglia da mezzala al fianco di Fabinho, con Paquetà che potrebbe essere l’esterno sul centrosinistra. Nel tridente offensivo come sempre Roberto Firmino e Gabriel Jesus si giocano la maglia da prima punta; ai loro lati possibile vedere Richarlison e Neymar, ma potrebbe essere avanzato Coutinho che ormai sembra essersi convertito al ruolo di mezzala. Gernot Rohr schiera la Nigeria con un 4-2-3-1 nel quale Troost-Ekong e Ajayi proteggono il portiere Uzoho, mentre sulle fasce laterali agiscono Ola Aina e Collins; in mediana Aribo è il playmaker incaricato dell’impostazione con Etebo che invece dovrebbe fare maggiormente fase di interdizione, davanti a loro Iwobi verrà impiegato come trequartista avendo il supporto di Chukwueze e Kalu che partiranno dagli esterni, cercando di allargare il campo. L’attaccante dovrebbe essere Osimhen, insidiato però da Iheanacho.



