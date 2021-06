Diretta/ Brasile Perù (Copa America) streaming video tv: Selecao lanciata

DIRETTA BRASILE PERÙ: ALTRA GOLEADA NELLA SECONDA GIORNATA DELLA COPA AMERICA?

Brasile Perù, in diretta venerdì 18 giugno 2021 alle ore 2.00 italiane presso l’Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Copa America. Selecao lanciata alla seconda partita nella competizione dopo il 3-0 rifilato il Venezuela all’esordio. Il Brasile si è trovato a poter sfruttare una chance inaspettata, con la Copa America che inizialmente di doveva disputare in Argentina e Colombia e che invece ha finito con l’essere spostata proprio in Brasile.

Anche se mancherà il calore della Torcida a causa dell’emergenza Covid, giocare in casa è sempre una chance importante. Il Perù dopo essere tornato a giocare un Mondiale nel 2018 dopo 36 anni di assenza dalla competizione iridata, non sta vivendo un momento brillante. Nelle qualificazioni mondiali la formazione allenata da Gareca è partita a rilento e chiederà a questa Copa America ulteriori garanzie, per provare a ritornare ai livelli che solo un paio di anni fa avevano riportato i peruviani tra le regine del Sudamerica, più vicino ai fasti vissuti dalla Nazionale negli anni Settanta.

DIRETTA BRASILE PERÙ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Perù viene trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma della Copa America, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE PERÙ

Le probabili formazioni della sfida tra Brasile e Perù presso l’Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro. I brasiliani allenati da Tite scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Alisson; Danilo, Militao, Marquinhos, Lodi; Paquetà, Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar. Risponderà la formazione belga guidata in panchina da Ricardo Gareca con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Gallese; Lopez, Abram, Ramos, Advincula; Yotun, Tapia, Cueva, Pena, Carrillo; Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Brasile Perù possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Copa America: vale 1,20 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della Selecao, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 6,50 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei peruviani, porta in dote una vincita corrispondente a 12,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.



