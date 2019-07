Diretta Brasile Perù/ Streaming video DAZN: si gioca la finale! (Copa America 2019)

Brasile Perù, in diretta dal celebre Maracana di Rio de Janeiro, è la finale di Copa America 2019: nazionali in campo alle ore 22:00 (italiane) di domenica 7 luglio per il titolo. La presenza della Seleçao non era scontata, ma comunque molto probabile: il Brasile gioca in casa ma ha raggiunto l’ultimo atto di questo torneo addirittura 12 anni fa, in un periodo dominato dal punto di vista non solo continentale ma anche mondiale. La semifinale contro l’Argentina non è stata perfetta, anzi i verdeoro hanno rischiato molto ma alla fine sono riusciti a vincere mettendo in mostra grande qualità soprattutto nel reparto offensivo. Ancora meglio ha fatto il Perù, che è sicuramente la grande rivelazione della Copa America 2019: gli andini, che non arrivavano a questo punto dal 1975, hanno superato il girone con qualche difficoltà ma poi hanno fatto fuori l’Uruguay e sono riusciti a demolire il Cile, che aveva vinto le ultime due edizioni. Se il pronostico tira nettamente dalla parte della Seleçao, nella diretta di Brasile Perù potremo comunque aspettarci sorprese; non resta allora che dare la parola al campo, non prima di aver analizzato le scelte dei due Commissari Tecnici nelle probabili formazioni della sfida.

La diretta tv di Brasile Perù non sarà trasmessa nel nostro Paese, se non dalla nuova piattaforma DAZN: gli abbonati dunque potranno seguire la finale di Copa America 2019, come già tutte le altre partite del torneo, in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ma anche eventualmente installando direttamente l’applicazione DAZN su una smart tv che sia fornita di connessione a internet.

Nelle probabili formazioni di Brasile Perù non ci saranno sorprese: l’unico dubbio è sulla fascia sinistra dove Filipe Luis e Alex Sandro si giocano il posto, per il resto solita coppia Thiago Silva-Marquinhos davanti ad Alisson con Dani Alves a destra. Lo schema potrebbe essere un 4-3-3 con l’abbassamento di Coutinho nel ruolo di mezzala, dunque Casemiro perno centrale mentre Arthur Melo sarà l’interno sul centrodestra; Gabriel Jesus e Everton in ogni caso accompagneranno la prima punta Roberto Firmino, eventualmente qualche passo indietro. Il Perù di Ricardo Gareca si dispone con il 4-2-3-1: Zambrano e Abram davanti a Gallese, Advincula e Trauco i terzini di spinta che aiuteranno con le sovrapposizioni gli esterni alti che saranno Carrillo e Flores, mentre Cueva agirà sulla trequarti in appoggio alla prima punta Paolo Guerrero. La cerniera mediana, fondamentale per supportare la squadra, sarà composta come sempre da Yotun, in gol nella semifinale contro il Cile, e Tapia.

I padroni di casa sono nettamente favoriti in Brasile Perù, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria della Seleçao vale infatti 1,32 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 5,00 che è stato assegnato all’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, e alla cifra di 11,00 volte la puntata che accompagna il segno 2, che dovrete giocare se pensate che gli andini possano vincere la Copa America 2019 entro i 90 minuti.



