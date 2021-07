Diretta Brasile Perù/ Streaming video tv: Lapadula per l’impresa (Copa America)

DIRETTA BRASILE PERÙ: SEMIFINALE COPA AMERICA 2021

Brasile Perù, in diretta dall’Estadio Olimpico Nilton Santis di Rio de Janeiro, è la partita in programma oggi martedi 6 luglio 2021 per la Copa America 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 1.00 secondo il fuso orario italiano. Apriamo la fase delle semifinali della Copa America 2021 e prima sfida che ci si para davanti è la diretta tra Brasile e Perù, incontro che mette un palio un pass per la finalissima, che pure potrebbe riservarci gran sorprese. Certo sulla carta sino i verdeoro i favoriti d’obbligo al successo questa sera: la selezione di Tite ha chiuso da prima la fase a gironi e pure ai quarti di finale ha ben regolato il Cile, grazie al gol di Paquetà. Contro però ci sarà un rivale ben motivato come è il Perù, guidato dal bomber del Benevento Gianluca Lapadula. La squadra di Gareca poi ha chiuso solo da seconda il girone B (alle spalle proprio del Brasile) e nella fase successiva ha ben battagliato contro il Paraguay sconfiggendolo però solo ai calci di rigore. Ed ora è pronta a fare l’impresa contro i padroni di casa di questa edizione della Copa America 2021: chi però volerà in finale?

DIRETTA BRASILE PERÙ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Perù sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A, che in queste settimane è diventato invece la “casa” della Copa America 2021. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, fornita come di consueto tramite il servizio Sky Go. La Copa America però in streaming è visibile anche su Eleven Sports.

DIRETTA BRASILE PERÙ: LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerato che questa notte c’è in palio un pass per la finale della Copa America 2021, è facile aspettarsi che per le probabili formazioni della diretta tra Brasile e Perù, entrambi gli allenatori optino per i loro giocatori più in forma. Ecco che allora i brasiliani saranno in campo domani con il 4-2-3-1 di partenza, che pure non vedrà protagonista lo squalificato Jesus. Con Neymar e Richarlinson potrebbe dunque essere spazio per Paquetà dal primo minuto in attacco, con Roberto Firmino solito titolare sulla linea della trequarti. A centrocampo si faranno avanti dal primo minuto Casemiro e Fred, mentre in difesa avremo titolari Renan Lodi, Marquinhos, Silva e Danilo, con Emerson titolare tra i pali.

Speculare 4-2-3-1 per la probabile formazione del Perù con il ct Gareca che non rinuncerà a Gallese tra i pali, come pure al quartetto in difesa composto da Trauco, Araujo, Santamaria e Corzo. Per il centrocampo biancorosso questa notte poi dovrebbero farsi trovare pronti dal primo minuto Tapia e Yotun, ma attenzione a Tavara: spazio a Pena per la linea della trequarti. Infine paiono maglie consegnate anche in attacco: avremo Lapadula prima punta (fresco di due gol) con Cueva e Garcia sull’esterno (Carrillo è squalificato)

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Copa America 2021, non esitiamo a concedere ai verdeoro il favore del pronostico. Secondo le quote date dal portale Eurobet, per l’1×2 del match, il successo oggi del Brasile vale 1.23, mentre la vittoria del Perù pagherà la posta a 14.00: il pareggio è stato invece dato a 5.80.

