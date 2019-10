Diretta Brasile Senegal/ Streaming video e tv: verdeoro in amichevole a Singapore

Brasile Senegal si gioca giovedì 10 ottobre, presso il National Stadium di Singapore: squadre in campo alle ore 14:00 di casa nostra per un’amichevole sicuramente di grande prestigio. C’è sempre grande attesa per i verdeoro, che in estate sono riusciti a conquistare una Copa America che mancava da 12 anni e hanno parzialmente riscattato le ultime due delusioni mondiali; adesso il progetto di Tite punta direttamente alla Coppa del Mondo 2022, dove vogliono arrivare anche i Leoni della Teranga che hanno le potenzialità per diventare una grande rivelazione ma, almeno negli ultimi anni, non sono mai riusciti a sviluppare tutto il loro talento. Non ci resta dunque che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Brasile Senegal; aspettando il calcio d’inizio dell’amichevole di Singapore possiamo anche dare un rapido sguardo a quelle che sono le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Senegal, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa dai canali del nostro Paese: questo significa che non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa partita, di conseguenza per avere informazioni utili potrete consultare gli account ufficiali che le due sbrasileocietà mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SENEGAL

Tite affronta Brasile Senegal con il classico 4-3-3: in porta va Ederson in assenza di Alisson, difesa che dovrebbe prevedere la coppia centrale formata da Eder Militao e Marquinhos mentre sulle fasce laterali potrebbero agire Dani Alves e Renan Lodi, anche se Alex Sandro resta un’alternativa concreta. A centrocampo Casemiro funge da schermo, vari le soluzioni per le mezzali dove comunque Arthur Melo e Coutinho potrebbero avere la meglio, con il giocatore del Bayern Monaco da interno ci sarebbe spazio per Richarlison come esterno destro di un tridente che sarà completato da Firmino (o Gabriel Jesus) e Neymar. Il Senegal invece gioca con il 4-2-3-1: Aliou Cissé dovrebbe mandare in campo Kouyaté e Koulibaly davanti ad Alfred Gomis, con Gassama e Sabaly che invece percorreranno le fasce laterali. In mediana c’è Gueye che si occupa della cabina di regia con Badou Ndiaye al suo fianco; il grande talento di Sadio Mané a sinistra mentre dall’altra parte il ballottaggio è tra Keita Baldé Diao e Ismaila Sarr, la prima punta dovrebbe essere Niang che sta emergendo con continuità nel Rennes, dove ha finalmente trovato lo spazio che cercava.



