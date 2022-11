Diretta/ Brasile Serbia streaming video Rai 1: tanta qualità (Mondiali Qatar 2022)

DIRETTA BRASILE SERBIA: VERDEORO FAVORITI!

Brasile Serbia, in diretta giovedì 24 novembre 2022 alle ore 20.00 presso lo Stadium 974 di Doha, sarà una delle sfide valevoli per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Tanta qualità nel girone D che vede ai nastri di partenza anche Svizzera e Camerun. La Selecao secondo i bookmakers è la nazionale favorita per la conquista della vittoria finale ma dovrà far convivere le sue stelle trovando anche un equilibrio difensivo. Va ricordato che il Brasile non perde dall’11 luglio 2021, dalla finale di Copa America persa contro l’Argentina: da allora 12 vittorie e 3 pareggi per gli uomini di Tite.

La Serbia resta una delle mine vaganti del calcio Mondiale, capace di grandi imprese ma anche di cadute altrettanto repentine. L’ultimo 5-1 rifilato al Bahrein in amichevole conferma la vocazione spettacolare di Milinkovic-Savic e soci. Curiosamente le due Nazionali erano state inserite nello stesso girone anche nel Mondiale di Russia 2018: il 27 giugno di quell’anno fu il Brasile a imporsi, 2-0 firmato dalle reti di Paulinho e Thiago Silva, con la Serbia che fu eliminata al primo turno e la Selecao che fermò la sua corsa ai quarti di finale contro il Belgio.

BRASILE SERBIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Serbia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Brasile Serbia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BRASILE SERBIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE SERBIA

Le probabili formazioni della diretta Brasile Serbia, match che andrà in scena al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Per il Brasile, Tite schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Risponderà la Serbia allenata da Dragan Stojkovic con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, S. Milinkovic-Savic, Kostic; Tadic; A. Mitrovic, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brasile Serbia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria del Brasile con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo della Serbia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.











