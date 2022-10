Diretta Brasile Serbia/ Streaming video Rai: la finale dei Mondiali di volley

Brasile Serbia, in diretta dalla Omnisport Arena della città olandese di Apeldoorn, sarà la finale dei Mondiali di volley femminile 2022 che si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, sabato 15 ottobre. In palio c’è il mondo della pallavolo femminile e sono arrivate in finale due corazzate che ci regaleranno sicuramente una finale da ricordare, anche se per noi resta l’amaro in bocca di non vedere l’Italia, sconfitta dal Brasile giovedì sera nella seconda semifinale. La Serbia si era invece qualificata già la sera precedente, vincendo contro gli Usa l’ultima partita disputata in terra polacca.

La diretta di Brasile Serbia in effetti vedrà sfidarsi due squadre che ancora non avevano incrociato i rispettivi cammini finora in questi lunghissimi Mondiali di volley femminile: le due metà del tabellone sono rimaste rigidamente separate fino alle semifinali, quindi sia ai quarti sia appunto in semifinale si sono incrociate Nazionali che già avevano giocato fra loro nelle due fasi a gironi. Adesso finalmente si incrociano naturalmente la metà olandese e quella polacca e così potrà essere incoronata la nuova Nazionale campionessa del Mondo – o la “vecchia”, se la Serbia riuscisse a difendere il suo titolo. Di certo sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di volley: che cosa succederà nella diretta di Brasile Serbia?

DIRETTA BRASILE SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Serbia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale 58 del telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la finale anche su Sky Sport Uno (canale numero 201 del decoder). Di conseguenza sarà doppia anche la diretta streaming video per Brasile Serbia, garantita per tutti tramite Rai Play e per gli abbonati con Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI BRASILE SERBIA

DIRETTA BRASILE SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brasile Serbia sarà dunque la finalissima dei Mondiali di volley femminile 2022, con le verdeoro che hanno battuto per due volte l’Italia tra girone e semifinale legittimando appieno la loro presenza nell’atto finale del torneo iridato. La squadra che in assoluto ha fatto soffrire di più il Brasile è stato il Giappone, che nel girone ha inflitto alle sudamericane lavoro unica sconfitta e poi nei quarti di finale è andato avanti di ben due set prima di subire la rimonta del Brasile, che pure contro l’Italia ha dimostrato la fondamentale capacità di saper girare in proprio favore i punti decisivi, quelli che possono girare un set e magari anche l’intera partita.

La Serbia finora è stata la Nazionale migliore di questi Mondiali, o almeno della metà polacca: le slave sono le uniche che hanno sempre vinto, in ben otto casi su undici per 3-0. L’unico momento davvero difficile è stato nei quarti contro la Polonia, che a sorpresa ha impegnato la Serbia ben più del previsto, cedendo solo per 17-15 nel quinto set. Possiamo quindi parlare di una Serbia dominante, anche se la sensazione è che i due gironi polacchi fossero complessivamente meno competitivi di quelli olandesi. Un raffronto vero e proprio sarà difficile farlo basandoci solo sulla finale, ma naturalmente adesso questo è solo un dettaglio. Chi si prenderà i Mondiali al termine della diretta di Brasile Serbia?

