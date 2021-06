Diretta Brasile Stati Uniti/ Streaming video tv: finale apertissima! (Nations league)

DIRETTA BRASILE STATI UNITI: FINALE NATIONS LEAGUE FEMMINILE

Brasile Stati Uniti, in diretta dalla Fiera di Rimini è la partita di volley femminile in programma oggi, venerdi 25 giugno 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 19.30. Siamo dunque arrivati al momento clou di questa magnifica edizione della Nations league 2021 di volley femminile e con la diretta tra Brasile e Stati Uniti, sul taraflex romagnolo vivremo dunque la finalissima per il 1-2^ posto della manifestazione targata Fivb. L’attesa verso il match è grandissimo, tenuto ovviamente conto anche del valore delle due contendenti, che solo due anni fa (l’edizione 2020 della Nations league non era stata disputata per via della pandemia) si erano di nuovo scontrate per il titolo di campione: senza scordare poi che sia le verdeoro che le statunitensi sono tra le nette favorite ai prossimi Giochi Olimpici e chissà che la finale di oggi non sia già gustoso antipasto di qualche dettaglia per l’oro olimpico, tra poche settimane.

DIRETTA/ Usa Turchia (risultato finale 3-0): gli Usa raggiungono il Brasile in finale

BRASILE STATI UNITI IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA FINALE DI NATIONS LEAGUE

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Brasile e Stati Uniti, attesa finale per la Nations league di volley femminile sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre e per la precisione su La7d: garantita dunque anche la diretta streaming video dell’incontro, tramite il portale ufficiale del canale tv. Aggiungiamo che l’incontro sarà disponibile in streaming video anche sul canale tv ufficiale della Fivb, al sito www.volleyballworld.tv.

Diretta/ Brasile Giappone (risultato finale 3-1): vittoria verdeoro (VNL 2021)

DIRETTA BRASILE STATI UNITI: IL CONTESTO

Pur davvero impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Brasile e Stati Uniti, finale della Nations league 2021, ci pare più che mai opportuno fare anche un passo indietro e ricordare il percorso fatto dalle due nazionali fino a qui, in questa magnifica edizione del torneo, di casa a Rimini. Partiamo allora dalle brasiliane di Jose Roberto Guimaraes, che hanno condotto un cammino quasi impeccabile quest’anno: le campionesse in carica del Sudamerica infatti hanno chiuso la fase a gironi del torneo con il secondo posto nella classifica, con un bottino di 40 punti con 13 successi su 15 partite disputate. Avuto accesso alla Final Four, il Brasile ha lottato contro il Giappone, in un bel match che pure non è stato privo di sbavature: il 3-1 ottenuto comunque è bastato per accedere alla finale di questa sera. Percorso invece perfetto da parte delle americane della leggenda Kiraly: nella fase a gironi della Nations league, gli USA hanno raccolto ben 42 punti, realizzando il record di 14 successi su 15 partite disputate nelle 5 settimane. In semifinale poi le statunitensi hanno affrontato le temibili turche di Guidetti, annientano con un 3-0 che non ha ammesso repliche. E ora gli Stati Uniti campioni in carica sono pronti a fare l’impresa: staremo a vedere che dirà il campo!

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Italia Germania (risultato finale 3-2): chiusura con una vittoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA